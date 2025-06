Stuttgart. Das Gesundheitsamt der Stadt Stuttgart bietet in Kooperation mit der Impfambulanz von Frau Dr. Esra Trumpf ab dem 8. Dezember 2021 Impfungen in den Räumen des SWR Funkhauses in Stuttgart-Ost an. Termine können ab sofort online gebucht werden.

Anmeldung für Termine ab dem 2. Dezember 2021 online möglich Ab sofort können online Termine für Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen über folgenden Link gebucht werden: impf-test-ambulanz.de/swr Auch ohne Terminvereinbarung sind Impfungen möglich, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sie stattfinden. Abhängig von der Verfügbarkeit werden die Impfstoffe von Moderna, BioNTech und für Erstimpfungen auf Wunsch auch von Johnson & Johnson angeboten. Für die Auffrischungsimpfung gilt, dass seit der letzten Impfung fünf Monate vergangen sein sollten. Neue Zeiten ab dem 07. Februar Montag geschlossen Dienstag geschlossen Mittwoch geschlossen Donnerstag 15:00 bis 19:00 Uhr Freitag 15:00 bis 19:00 Uhr Samstag 13:00 bis 17:00 Uhr Sonntag und Feiertage 13:00 bis 17:00 Uhr Anfahrt zum SWR Funkhaus Die Räumlichkeiten für die Impfung im SWR Funkhaus sind über die Wilhelm-Camerer-Straße zu erreichen. Öffentliche Parkplätze sind rund um den SWR in begrenzter Anzahl vorhanden. Ein Parkplatz befindet sich am Mineralbad Bad Berg. Empfohlen wird die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur SSB-Haltestelle „Metzstraße/SWR“ (U1, U2, U14). SWR Funkhaus Stuttgart © SWR/Jürgen Pollak SWR Jürgen Pollak Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (ZIP) Pressekontakt Stadt Stuttgart Telefon 0711 216 91778 E-Mail: Martin.Thronberens@stuttgart.de Pressekontakt Hannah Basten E-Mail: hannah.basten@SWR.de Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen. Hier können Sie den kostenlosen Unternehmensnewsletter „SWR vernetzt“ abonnieren, der immer donnerstags weitere Einblicke in den SWR und seine Programme liefert. Bitte hier anmelden.