SWR Kultur Podcast „Der römische Traum – Eine Anno-Story“

Hörspiel-Podcast erzählt die offizielle Vorgeschichte zum Spiel „Anno 117: Pax Romana“ / ab 20. August 2025 in der ARD Audiothek

Im Spätsommer 2025 entführt SWR Kultur mit einer fiktionalen Podcast-Serie in die Welt von „Anno 117: Pax Romana“. Es handelt sich um eine eigenständige Story im Universum des kommenden Spiels der Anno-Reihe. Das SWR Symphonieorchester hat den Soundtrack des Podcasts Ende März live vor Publikum in Stuttgart eingespielt. Ab 20. August ist „Der römische Traum – Eine Anno-Story“ in der ARD Audiothek zu hören.

Eine abenteuerliche Reise quer durch das römische Reich

Der SWR Hörspiel-Podcast „Der römische Traum – Eine Anno-Story“ erzählt die eigenständige Geschichte des Helden Simeon in der Welt des neuesten Teils der Anno-Reihe „Anno 117: Pax Romana“. Sie beginnt auf einem Schiff, das den Hafen der römischen Hauptstadt erreicht. An Bord sind Sim und sein bester Freund, die in der Hoffnung auf ein besseres Leben eine folgenschwere Entscheidung getroffen haben: Getrieben vom Traum, dass jeder den Aufstieg schaffen kann, haben sie sich selbst in die Sklaverei verkauft. Eine abenteuerliche Reise quer durch das römische Reich beginnt – und wird zeigen, dass auch zwei scheinbar unbedeutende Leben den Lauf eines Imperiums verändern können.

Gaming und fiktionales Audio-Storytelling

Seit dem ersten Teil im Jahr 1998 ist die Spielereihe „Anno“, die in Mainz entwickelt wird, zu einer festen Größe in der Welt der Strategiespiele geworden. Sie verbindet Städtebau, Wirtschaftssimulation und historische Szenarien auf einzigartige Weise. Die nun für den Spätsommer geplante Podcast-Serie von SWR Kultur und Guter Content bringt im deutschsprachigen Raum erstmals Gaming und fiktionales Audio-Storytelling zusammen. Dabei sollen nicht nur Fans und Gamer:innen angesprochen werden – auch einem breiten Publikum soll gezeigt werden, welche immersiven und spannenden Welten Videospiele schaffen können.

SWR Symphonieorchester spielte Soundtrack ein

Den Soundtrack zum Podcast steuert das renommierte SWR Symphonieorchester bei. Er wurde eigens für die Produktion von den Game-Komponisten geschrieben und live vor Publikum im SWR Funkstudio Berg in Stuttgart eingespielt.

