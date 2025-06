Sechsteiliger Podcast über den Mythos Nürburgring und seinen Glanz- und Schattenzeiten / ab sofort in der ARD Audiothek, neue Folgen immer freitags.

Die weltbekannte Nordschleife in der Eifel blickt 2025 auf einhundert Jahre Rennsportgeschichte zurück. Neben spektakulären Regenrennen, vollen Tribünen und jeder Menge Schumi-Hype steht sie heute auch für eine gigantische Achterbahn, die nie in Betrieb ging, für große Pläne und noch größere Pleiten. Der sechsteilige Podcast „Höllenrausch – Der große Traum vom Nürburgring” ist mit den ersten beiden Folgen ab sofort in der ARD Audiothek , auf allen anderen Podcast-Plattformen erscheint heute die erste Folge, neue Folgen kommen immer freitags.

Der Mythos Nürburgring: 100-jährige Geschichte mit Höhen und Tiefen

Der Rausch am Ring beginnt in den 1920er-Jahren und nimmt in den 70ern so richtig Fahrt auf, als Fahrer wie Niki Lauda und Jackie Stewart zu Popstars werden. Bis zur Jahrtausendwende ist das Formel-1-Rennen am Nürburgring das Event des Jahres in der Eifel. „Nürburgring 2009“ hieß das große Projekt, das mehr Geld in die klammen Kassen des Landes spülen sollte, am Ende jedoch in einem Desaster endete. Für die Politik, für den Ring, für die Menschen vor Ort. Und für die Formel 1 in Deutschland. Aber der Ring lebt weiter – dank Events wie dem 24h-Rennen, dem Musikfestival Rock am Ring und Sportveranstaltungen wird er nach dem großen Skandal zu einer wirtschaftlich erfolgreichen Rennstrecke. „Höllenrausch” taucht tief ein in die Geschichte des Rings und spricht mit den Menschen, die diesen Ort prägten.

Podcast „Höllenrausch“ – alle Folgen auf einen Blick

Im Podcast erzählt Host und Formel-1-Enthusiast Max Dehling die Geschichte der wohl legendärsten Rennstrecke der Welt. Aber auch die Geschichte eines schier unglaublichen Finanzskandals, der einen Minister hinter Gitter brachte.

Folge 1: Startaufstellung

Es sind die ersten „fetten Jahre“ am Nürburgring – auch für Ursula Schmitz. Die inzwischen 80-jährige Hotelbesitzerin spielte als Kind in der Boxengasse und servierte später Niki Lauda sein Leibgericht. In ihrem Hotel logierten alle, neben Niki Lauda, auch James Hunt und Michael Schumacher. Doch der schwere Unfall von Formel-1-Star Niki Lauda stellt die Gegebenheiten am Ring in Frage.

Folge 2: Fehlstart

Michael Schumacher bringt den Motorsport-Hype auf bisher unbekannte Höhen. 2007 wird am Nürburgring die „Michael Schumacher S-Kurve“ eröffnet. Doch der Hype für die Formel 1 in Deutschland flacht ab. Im Hintergrund planen die Ring-Betreiber die Zukunft des Rings und wissen noch nicht, dass sie damit die legendäre Strecke vor das Aus und die rheinland-pfälzische Landesregierung in größte Not bringen.

Folge 3: Eingeholt

Der erste Spatenstich für den Freizeitpark „Nürburgring 2009“ ist lang gesetzt, da stellt sich heraus: Die Investoren waren eine Luftnummer. „Nürburgring 2009“ wird zum Skandal – und zum Debakel für die Landesregierung. Das gigantische Projekt, das Hunderte Millionen kosten und die Wirtschaft in der Eifelregion ankurbeln soll, scheitert.

Folge 4: Safety Car

Der Ring ist pleite, die Landesregierung düpiert. Mehr noch: Weil die versprochenen privaten Investoren fehlen, wird das Projekt doch durch Steuergelder finanziert – und kostet die Bürger:innen am Ende 350 Millionen Euro. Finanzminister Ingolf Deubel muss zurücktreten – und wird sogar verurteilt: Gefängnis. Der ehemalige Ministerpräsidenten Kurt Beck äußert sich im Podcast nach vielen Jahren erstmals wieder ausführlich zum Nürburgring-Skandal. Der Nürburgring verliert schließlich die Formel 1 und später auch das Musikfestival „Rock am Ring“. Wie soll es bloß weitergehen?

Folge 5: Neustart

Nach dem Wegfall der Formel 1 findet der Ring international weniger Beachtung. Neben dem finanziellen Verlust erlebt der Nürburgring vor allem einen Imageverlust. Die Ring-Betreiber und echte Ring-Fans, die bis heute jedes Wochenende ihre Zelte am Ring aufschlagen, erzählen im Podcast, wie sich der Ring durch alternative Motorsport-Events neu erfindet und dabei trotzdem weiter seine Identität behält.

Folge 6: Königsklasse

Die Formel 1 ist international erfolgreich wie nie, in Deutschland ist der Hype aber nicht so groß wie zu Schumacher-Zeiten. Wie entwickelt sich der Sport weiter, wenn er immer mehr in Regionen stattfindet, wo Geld keine Rolle spielt, der Sport aber auch nicht? Das bekannte Formel-1-Gesicht Kai Ebel, Rennfahrerin Carrie Schreiner und der langjährige ARD-Formel-1-Reporter Volker Hirth geben Einblicke in ihre Formel-1-Welt.

Zum Jubiläum: 90-minütige Doku „100 Jahre Nürburgring – Geschichte einer Kultstrecke“

Rennstrecken sind Sehnsuchtsorte – doch der Nürburgring ist ein Mythos! Einst als Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für die strukturschwache Eifel entstanden, verhalf die Autoverrücktheit einer ganzen Nation dieser „Grünen Hölle“ zu gefürchteter Beliebtheit. 2.500 Arbeiter schufteten von 1925 bis 1927 in einer kaum besiedelten Region. Das Ergebnis: Eine für die damalige Zeit sensationelle 28 Kilometer lange Rennstrecke mit extremen Höhenunterschieden, gefährlichen Kurven, die nicht nur Rennbegeisterte, sondern auch die Autoindustrie in Fahrt bringen sollte. Die 90-minütige Doku taucht tief in die Geschichte dieser Rennstrecke ein, erzählt pünktlich zum 100. Jahrestag des ersten Spatenstichs 1925 vom Auf und Ab des Nürburgrings, zeigt die großen Erfolge, Skandale und Unfälle, erzählt vom Anfang und Ende der Formel 1-Geschichte auf dem Ring. Es geht aber nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um die Zukunft: Wie könnte sie aussehen ohne Verbrennungsmotor? Die 90-minütige Doku „100 Jahre Nürburgring – Geschichte einer Kultstrecke“ ist am Ostermontag, 21.4.2025, ab 16:30 Uhr im SWR zu sehen und schon ab 31.3.2025 als 45-minütige Fassung in der ARD Mediathek.

Podcast „Höllenrausch – der große Traum vom Nürburgring”

Die ersten beiden Folgen ab 14. März in der ARD Audiothek , auf allen anderen Podcast-Plattformen erscheint an diesem Tag die erste Folge, neue Folgen immer freitags.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Lemcke E-Mail: claudia.lemcke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.