per Mail teilen

„Tag der Arbeit“ in Wasserburg, 1. Mai 1933. © rbb/ARD/Stadtarchiv Wasserburg

60-minütige Dokumentation erzählt, wie innerhalb weniger Wochen aus einem demokratischen Staat eine brutale Diktatur wurde. Vierteilige Dokuserie seit 18.1. in der ARD Mediathek.



Es ist üblich, jeder neuen Regierung eine „Schonfrist“ von 100 Tagen zu geben. Dies galt auch für den Reichskanzler Adolf Hitler. Wie rücksichtslos er jedoch diese 100 Tage für seine Ziele nutzte, davon erzählt der Film von Eva Röger, Daniel Ast und Jürgen Ast. Wie wurde aus einem zivilisierten Land, einem demokratischen Staat in nur wenigen Wochen eine brutale Diktatur? „Hitler – Die ersten 100 Tage“ wird am 30.1. um 23:35 Uhr als Dokumentation im Ersten gezeigt. Die vierteilige Dokuserie ist seit 18.1. für ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar.