Der 20-Millionen-Mann: Heinz Schenk zum 100. Geburtstag

Am 11. Dezember 2024 würde Heinz Schenk 100 Jahre alt. Die Doku von hr und SWR würdigt das Allround-Talent, das mit der Show "Zum Blauen Bock" Fernsehgeschichte schrieb. Ab 3.12. in der ARD Mediathek.

Die Sendung „Zum Blauen Bock“ machte ihn berühmt, mit seinem hessischen Zungenschlag, seinen Texten, seiner Auswahl der Gäste prägte er über Jahrzehnte das deutsche Unterhaltungsfernsehen: Heinz Schenk. Der Showmaster, Schauspieler und Sänger erreichte mit seinen Sendungen in den 1960er, 1970er und 1980er Jahren bis zu 20 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Dabei war er das Gegenbild zu glamourösen, weltmännischen Entertainern wie Kulenkampff oder Peter Alexander. Mit der regional verankerten Äppelwoi-Romantik seiner Sendungen füllte er nach dem Zweiten Weltkrieg die große Lücke des ausgetriebenen Nationalstolzes mit Eskapismus, Herzschmerz und Nostalgie. Die Doku "Der 20-Millionen-Mann: Heinz Schenk" ist ab 3.12.2024 in der ARD Mediathek zu sehen. Das hr-fernsehen zeigt sie am 10.12. ab 20:15 Uhr, der SWR am 27.12., ab 18:15 Uhr.

Heinz Schenk: 1924 in Mainz geboren

Heinz Schenk lebte die ewige Fastnacht. Der gebürtige Mainzer stand schon als Kind in der Bütt und importierte auf dem Höhepunkt seines Erfolgs die Mainzer Fastnacht in den „Blauen Bock“. Aber so wie „am Aschermittwoch alles vorbei ist“, lauerte hinter Schenks Humor eine große existentielle Traurigkeit. Heinz Schenk war aber auch ein einsames Kind. Er hatte nicht die behütete Kindheit und intakte Familie, von der er in der Öffentlichkeit erzählte. Als Kind suchte er früh Aufmerksamkeit durch Klamauk, sein komisches Talent rettete ihm im Krieg das Leben, war später Grundlage seines beispiellosen Erfolgs, aber auch sein Elixier gegen die Einsamkeit.

Vielfach ausgezeichneter Entertainer

„Es ist alles nur geliehen …“. Für seine Leistungen erhielt Schenk zahlreiche Preise und Auszeichnungen, unter anderem den Bambi, die Hermann-Löns-Medaille und das Bundesverdienstkreuz 1. Klasse. Heinz Schenk, der in Wiesbaden-Naurod lebte, liebte Skatspielen, das Gärtnern und die Fotografie. Und er war – in seinem Alter eher ungewöhnlich – ein Computerfreak. Mit seiner Frau Gerti, einer gelernten Friseurin, war er seit 1951 verheiratet. Gerti starb fünf Monate vor ihm. „Ich habe meine große Liebe verloren. Ich werde sie nie vergessen und bin unendlich traurig“, sagte Schenk damals.

Archivperlen und Würdigung aus heutiger Sicht

Die Dokumentation bietet nicht nur Archivperlen: Prominente wie der Mainzer Kabarettist Tobias Mann, Popkultur-Autor Jonas Engelmann, Kriegsgenerations-Expertin Sabine Bode und Heinz Schenks „Ziehtochter“ Margit Sponheimer würdigen den Entertainer aus heutiger Sicht, setzen sich aber auch kritisch mit seiner Form des Humors auseinander, offenbaren den Privatmann hinter dem Showmaster. Außerdem wurde im Zuge der Recherchen für den Film ein verloren geglaubter Schatz aus dem Nachlass von Heinz Schenk gefunden …

„Der 20-Millionen-Mann: Heinz Schenk": Eine Dokumentation von Henriette von Hellborn und Sven Waskönig in Kooperation des hr und des SWR. Redaktion: David Gern (hr), Dorothee Ott (hr) und Alexander Wasner (SWR).

