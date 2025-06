per Mail teilen

Zehn Jahre nach dem tödlichen Anschlag auf die deutsche Kriegsfotografin Anja Niedringhaus in Afghanistan, wirft der Dokumentarfilm einen Blick auf die bewegte Biografie dieser einzigartigen Frau und rollt die Umstände ihres Todes neu auf.

Im April 2014 wird die deutsche Anja Niedringhaus, eine der wenigen Fotografinnen, die aus Kriegs- und Krisengebieten berichtet, in Afghanistan das scheinbar zufällige Opfer eines spontanen Attentats. Der Tod der Pulitzerpreisträgerin und AP-Fotografin löst bei vielen Bestürzung aus. Regierungen und Prominente aus aller Welt kondolieren.

Kriminalistische Spurensuche

Anja Niedringhaus’ einzigartige Bilder von den Schauplätzen der globalen Kriege und Krisen prägen unser kollektives Bewusstsein bis heute. Der Dokumentarfilm mit exklusiven Zugängen zu Familie und Weggefährtenbietet einen intensiven Blick auf ihr abenteuerliches Leben und ihr unvergessliches Werk. Neue Ermittlungen führen zu den Hintermännern des Anschlags und ergeben ein bestürzendes Fazit: Der Mord war geplant und hätte vermieden werden können. Der Film nähert sich Anja Niedringhaus auf mehreren Ebenen an: kriminalistische Spurensuche, Biografie und Zeitgeschichte. Nicht zuletzt stellt er die Frage, was es bedeutet, sich als Frau in einer reinen Männerdomäne behaupten zu müssen.

„Headshots“ (AT) ist eine Produktion von Bildersturm in Koproduktion mit SWR, SWR/Arte, HR und Deutsche Welle.

„Headshots“ (AT)

voraussichtlich Oktober 2025 im Ersten

