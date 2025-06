Mit dem Trabi durch Berlin! Lisa und Lena testen das Kultauto aus der DDR. © SWR/tvision SWR Moderator und Science-Youtuber Jacob Beautemps geht auf die Suche nach konkreten Lösungen für einige der größten Herausforderungen der Gegenwart. © SWR/i&u TV SWR Atomkraft Forever - Anwohner des Kernkraftwerkes Gundremmingen in Bayern beim Rosenschneiden. © SWR/Pier53 Filmproduktion SWR Pier53 Filmproduktion Down the Road - Eine ganz besondere Abenteurreise © SWR/SEO Entertainment SWR Auf den Kraterseen des Kilimandscharos gehen Neema und Joshua zum ersten Mal fischen. © SWR/ff-movie.tv SWR

Die Nominierungen zum Grimme-Preis 2023 stehen fest. Ins Rennen um den renommierten Medienpreis, der am 21. April in Marl verliehen wird, gehen acht Produktionen und Koproduktionen des SWR. Die Preisträger:innen werden bereits am 21. März bei einer Pressekonferenz im Filmhaus in Köln bekanntgegeben.