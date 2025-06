Es geht um Liebe, um Verlust, um Wiederfinden. Im Fernsehfilm "Gesicht der Erinnerung" von Dominik Graf erkennt eine Frau in ihrer neuen Liebe ihren verstorbenen Geliebten.

Als 16-Jährige erlebte Christina ihre große Liebe mit dem viel älteren Jacob. Es war eine heimliche Liebe, weil Jacob die Trennung von seiner Familie nicht über sich brachte. Als er tödlich verunglückte, hinterließ er eine unwiderrufliche Lücke in Christinas Leben. Zwanzig Jahre später trifft sie den viel jüngeren Patrick. Er verliebt sich in sie, wirbt um sie. Und zum ersten Mal seit ihrer Jugend ist Christina wieder von einem Mann fasziniert. Patrick erinnert sie an Jacob. Aus den beiden wird ein Liebespaar. Christina ist glücklich mit Patrick, auch, weil sie in ihm immer mehr den verlorenen Jacob sieht. Aber je mehr die beiden Männer für Christina zu einer Person werden, desto irritierter ist Patrick. Die beiden treiben auseinander. Als Patrick beginnt, nicht nur Zufall in ihrer Begegnung zu sehen, ist Christina verschwunden. Der Film wird in der Reihe "FilmMittwoch im Ersten" ausgestrahlt.

Verena Altenberger als Christina

Dominik Graf inszenierte "Gesicht der Erinnerung" nach einem Drehbuch von Norbert Baumgarten. Verena Altenberger steht als Christina im Mittelpunkt, Patrick wird von Alessandro Schuster gespielt. In der Produktion der Lailaps Films ist Verena Altenbergers Schwester Judith als jüngere Christina zu sehen, an ihrer Seite Florian Stetter als Jacob.

Weitere Projekte für den FilmMittwoch

Zum "FilmMittwoch im Ersten" und zur ARD Mediathek trägt der SWR Fernsehfilme unterschiedlicher Genres und Tonalität bei. Für 2022 sind das unter anderem:



Familienerbe

Mit pointierten Dialogen und viel Humor decouvriert die Tragikomödie "Familienerbe" eine Patchworkfamilie, in der um ein Haus, um Lebensentwürfe und Diversität gerungen wird. Aus einer heiter geplanten Familienfeier wird durch den plötzlichen Tod der Eltern das Kampfgebiet einer Erbengemeinschaft, in der Ulrike C. Tscharre, Torben Liebrecht, Christina Hecke, Lucas Prisor, Ivy Quainoo und Anne-Marie Lux mit zunehmender Erbitterung gegeneinander antreten.



Sugarlove

Das wohleingerichtete Leben des Ehepaars Julia und Patrick gerät aus den Fugen, als sie einvernehmlich beschließen, Patricks Bedürfnis nach Sexualität outzusourcen. Was als unverbindliche Affäre ohne tiefere Gefühle gedacht war, entwickelt eine Dynamik, die von der jungen Claire angetrieben wird. Barbara Auer, Fritz Karl und Cosima Henman stehen im Mittelpunkt einer Dreiecksgeschichte, die zum verhängnisvollen Thriller wird.

