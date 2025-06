GreenGuardiansVR – Fürs Klima kämpfen in der virtuellen Welt

Stürze dich in ein actiongeladenes VR-Abenteuer, in dem du gegen feindliche Öldrohnen kämpfst und erneuerbare Energien nutzt! Dabei steht dir Rebellin Alena (gespielt von Itzjanina) stets fest zur Seite. Nutze innovative Waffen und Strategien, um die Oberhand zu gewinnen, während du in einer brachen Wüstenlandschaft um das Überleben kämpfst.