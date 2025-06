per Mail teilen

Egal, wie alt man ist: „Derbstmöglich“ feiern und tanzen mit Spaß und Haltung – im Dreiteiler „Forever Jan: 25 Jahre Jan Delay“ führt Jan Philipp Eißfeldt alias Jan Delay sehr persönlich durch sein unterhaltsames Musikerleben und öffnet sein filmisches Privatarchiv: vom szenigen deutschen Hip-Hop-Pionier der „Absolute Beginner“ zum erfolgreichen Solo-Künstler mit politischer Haltung. Die dreiteilige Doku „Forever Jan“ ist eine Hommage an einen der einflussreichsten Musiker Deutschlands, die offenbart, wie Jan Delay es geschafft hat, musikalische Grenzen zu sprengen und dabei stets seiner Vision treu zu bleiben. Ab dem 21. Mai 2025 in der ARD Mediathek, die erste Folge ist am 24. Mai im Ersten, alle Folgen sind ab 30. Mai im SWR zu sehen.