Die Flut – Ein Jahr danach

Die Jahrhundertflut im Juli 2021 brachte Verwüstung, Leid und Tod. Ein Jahr danach blickt der SWR zurück – und nach vorn. Wie geht es den Menschen heute? Was hoffen sie, wo haben sie resigniert?

Die Flutkatastrophe in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gilt als die größte Naturkatastrophe der jüngeren deutschen Geschichte: 180 Menschen starben. Hunderte Anwohner:innen haben fast alles verloren. Monate später befinden sich die betroffenen Orte im Wiederaufbau, der Zusammenhalt ist noch immer groß. Der SWR geht der Frage nach, was sich seit der Unglücksnacht getan hat.

Dokus zur Flutkatastrophe im Ersten

„Report Mainz“ sendet die Dokumentation „Angst nach der Ahrflut – Neue Fehler beim Wiederaufbau?“ Nach den Monaten der ersten unmittelbaren Hilfe herrschen nun Angst und Stillstand. Viele fragen sich: Wie soll es weitergehen? Und wie sicher ist das Ahrtal überhaupt? Auch die Reportage „Die Flut – Chronik eines Versagens" geht der Frage nach, was in der Nacht geschah. Die 60-minütige SWR/WDR Ko-Produktion arbeitet die Flutnacht minutiös auf und begleitet die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Der Jahrestag zur Flutkatastrophe in den SWR Programmen

Der SWR blickt am 14. Juli 2022 in seinen Programmen auf die Jahrhundertflut und die Zeit danach – und vor allen Dingen nach vorn. Die „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“ und „SWR Aktuell Rheinland-Pfalz“ berichten am Jahrestag live vor Ort aus dem Ahrtal. Auch das Politikmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ legt mit dem Feature „Die Flutkatastrophe an der Ahr – Fehler, Folgen und Verantwortung“ den Fokus auf die Flutkatastrophe. SWR1 Rheinland-Pfalz sendet in der Woche rund um den Jahrestag jeden Nachmittag drei Stunden live aus dem Ahrtal – immer aus einem anderen Ort entlang der Ahr und fragt: Was läuft gut? Wo gibt es noch Hindernisse und wie lassen sie sich überwinden? SWR4 Rheinland-Pfalz plant die Auftaktveranstaltung der Sendereihe „SWR4 Klartext“ in den Tagen vor dem Jahrestag. Gemeindehäuser, Kneipen oder Dorfplätze werden zu Veranstaltungsorten der Sendung, die keine klassische Podiumsdiskussion ist. Dabei kommen neben Funktionsträger:innen auch Betroffene, Akteur:innen und Menschen aus der Region zu Wort und erörtern Fragen und Probleme, die in der Phase des Wiederaufbaus des Ahrtals relevant sind.

Podcast und Online-Reportagereihe zur Flutkatastrophe

Am 1. Juli startet der mehrteilige Podcast „Die Flut – Warum musste Johanna sterben“ in der ARD Audiothek. In dem Gemeinschaftsprojekt von SWR und WDR begleitet Host Marius Reichert die Familie eines Todesopfers auf ihrer Suche nach Antworten. Seit August 2021 begleitet die Reportagereihe „Ein Dorf baut auf“ in der ARD Mediathek die Menschen in Dernau im Kreis Ahrweiler auf ihrem Weg nach der Flutkatastrophe zurück in die Normalität – und dokumentiert weiter die Schicksale der Menschen in Dernau.

„Ein Jahr danach – Zusammenhalt im Ahrtal“

Die Betroffenen der Flut haben in dem Jahr danach Großes geleistet. Viele Menschen haben sie dabei tatkräftig unterstützt, sie haben Geld und Sachmittel gespendet, vor Ort selbst mit angepackt, Schutt und Geröll beseitigt und auch psychologische Hilfe geleistet. Etliche Helfer:innen engagieren sich bis heute beim Wiederaufbau. Dieser Zusammenhalt gibt Hoffnung und Zuversicht, ihnen allen gebührt großer Dank. Das ist das Leitmotiv für die Sendung, die für Samstag, 9. Juli 2022, ab 20:15 Uhr im SWR Fernsehen geplant ist.

Programmschwerpunkt „Die Flut – Ein Jahr danach“

„Mensch & Natur: Neuanfang an der Ahr“, neue Rubrik in „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ ab Donnerstag, 5.5.2022, 20:15 Uhr, sowie in den Hörfunkprogrammen und SWR Aktuell

„Report Mainz: Angst nach der Ahrflut – Neue Fehler beim Wiederaufbau?“, Dienstag, 17.5.2022, 21:45 Uhr im Ersten

Podcast „Die Flut – Warum musste Johanna sterben“ ab 1. Juli 2022 in der ARD Audiothek und auf allen gängigen Podcast-Plattformen

„Ein Jahr danach – Zusammenhalt im Ahrtal“, Sendung am Samstag, 9.7.2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

SWR4 Rheinland-Pfalz „Klartext“, voraussichtlich zwischen dem 11. und 13.7.2022

SWR1 Rheinland-Pfalz „Eine Woche aus dem Ahrtal“, vom 11. bis 15.7.2022, 13-16 Uhr in SWR1 RP

„Die Flut – Chronik eines Versagens“, Mittwoch, 13.7.2022, 20:15 Uhr im Ersten

„Landesschau Rheinland-Pfalz“ und „SWR Aktuell RP“, Live-Sendung aus dem Ahrtal, Donnerstag, 14.7.2022, 18:15-20 Uhr im SWR Fernsehen

„Zur Sache Rheinland-Pfalz Extra: „Die Flutkatastrophe an der Ahr – Fehler, Folgen und Verantwortung“, Donnerstag, 14.7.2022, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen

