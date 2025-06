Thomas Hitzlsperger (40) spielte in drei europäischen Top-Ligen – in der Bundesliga, der italienischen Serie A und der englischen Premier League. Mit dem VfB Stuttgart gewann Hitzlsperger die Deutsche Meisterschaft. Mit seinem Schuss aus 25 Metern zum zwischenzeitlichen 1:1 am letzten Spieltag gegen Energie Cottbus festigte er endgültig den Spitznamen „Hitz the Hammer“. Bei der Weltmeisterschaft 2006 gewann Hitzlsperger mit der deutschen Mannschaft das Spiel um Platz 3. Vize-Europameister wurde er 2008. Von 2016 bis 2022 war Thomas Hitzlsperger in unterschiedlichen Funktionen für den VfB Stuttgart tätig, zuletzt bis März 2022 als Vorstandsvorsitzender. 2015 startete Thomas Hitzlsperger als Fußball-Experte beim Bayerischen Rundfunk und war in dieser Funktion für die ARD bereits beim Confed-Cup 2017 und bei der Fußball-WM 2018 in Russland tätig. Seine On-Reportage „Katar – warum nur?“ läuft am 14. November 2022 in der ARD und ist dann auch in der ARD Mediathek zu sehen. Thomas Hitzlsperger ist Botschafter für Vielfalt beim DFB und engagiert sich darüber hinaus für Toleranz, Inklusion und gegen Diskriminierung.