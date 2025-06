Thomas Broich ist seit 2019 als Taktik-Experte und Co-Kommentator bei der Sportschau im Ersten im Einsatz. Der 41-jährige ehemalige Mittelfeldspieler war in der Bundesliga unter anderem für Borussia Mönchengladbach, den 1. FC Köln und den 1. FC Nürnberg aktiv. In seiner Bundesligakarriere schoß Broich vier Tore, eines davon, das 1:1 für Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen im September 2005, war das 40.000. Tor in der Geschichte der Bundesliga. Acht Jahre lang wurde Thomas Broich für den Film „Tom Meets Zizou – kein Sommermärchen“ begleitet. Der erste Dokumentarfilm (135 min.) über einen Fußballprofi kam 2011 in die Kinos. Nach seinem Wechsel zum australischen Erstligisten Brisbane Roar wurde Broich von 2010 an drei Mal australischer Meister und zwei Mal bester Spieler der A-League. 2014 wurde er zum Fußballer des Jahrzehnts in Australien gewählt. 2017 beendete Thomas Broich seine aktive Karriere. Seit 1. Januar 2022 ist der gebürtige Münchner auch Leiter Methodik in der Juniorenabteilung der Hertha BSC Fußball Akademie.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)