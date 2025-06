Julia Scharf ist Sportwissenschaftlerin für Medien und Kommunikation. Nach ihrem Volontariat in München sammelte sie erste Fernseherfahrungen bei Sport1. Im Jahr 2011 wechselte sie zum SWR in die Sportredaktion. Seitdem moderiert sie unter anderem die Sportschau am Sonntag und Wintersport im Ersten. Bei Olympischen Spielen sowie Fußball-Weltmeisterschaften und Europameisterschaften war sie schon in verschiedensten Funktionen im Einsatz. 2018 war Julia Scharf gemeinsam mit Kevin Kuranyi als Stadionmoderatorin bei der FIFA Fußball-WM in Russland zu sehen. Zuletzt moderierte sie die Olympischen Winterspiele 2022 im Ersten. Julia Scharf lebt in der Nähe von München.

