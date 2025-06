Jessy Wellmer (42) gehört seit 2014 zum Team der Sportschau im Ersten. Nach ihrem Studium an der Universität der Künste in Berlin und einem Volontariat bei der Electronic Media School arbeitete Wellmer beim rbb. Von 2009 an war sie für das ZDF als Reporterin im Einsatz, u.a. bei der Fußball-WM 2014 in Brasilien, und moderierte von 2013 an für den rbb die Radiosendung „Arena Liga Live“. Seit 2014 berichtet Wellmer von Fußballspielen und von Olympischen Spielen. Seit 2017 moderiert Jessy Wellmer die Sportschau im Ersten. Bei der Fußball-Europameisterschaft 2021 war sie als Interviewerin im Einsatz und analysierte mit Bastian Schweinsteiger die Spiele. Bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 und den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking war Jessy Wellmer Studio-Moderatorin. Bei der Fußball-WM in Katar ist Jessy Wellmer Gastgeberin der Hintergrundsendung „Sportschau Thema“.

Redaktioneller Hinweis/21.11.2022:

Jessy Wellmer wird für die ARD-Übertragungen von der FIFA Fußball-WM aus dem gemeinsamen WM-Studio von ARD und ZDF in Mainz moderieren. Sie übernimmt damit im ARD-Team die Position von Alexander Bommes, der aus gesundheitlichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Jessy Wellmer gibt die Moderation von „Sportschau Thema“ ab.