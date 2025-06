per Mail teilen

Harald Dietz (61) studierte Rechtswissenschaften und kam 1991 als Redakteur, Reporter und Filmemacher in die Sportredaktion zum Südwestfunk (SWF) nach Baden-Baden. Mit der Fusion von SDR und SWF übernahm er im Südwestrundfunk (SWR) Ende 1998 die Leitung Außenübertragung im Fernsehen in Stuttgart und war zuständig für die Sendung „Sport Extra“ sowie für Sportschau Live-Sendungen des SWR im Ersten. Seit 2013 leitet Harald Dietz die multimediale Hauptabteilung Sport beim SWR. Bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen war er ARD-Programmchef. Katar ist seine zweite Fußball-Weltmeisterschaft als ARD-Teamchef, zudem ist Dietz Programmchef Audio. Während des ARD-Vorsitzes des SWR war er 2009 und 2010 ARD-Pressesprecher.