Zum zweiten Mal nach der FIFA Fußball-WM 2018 in Russland wird Florian Naß (54) Spiele einer Fußball-Weltmeisterschaft für die ARD live kommentieren. Zum Kreis der Bundesliga-Reporter:innen der ARD Sportschau gehört der gebürtige Frankfurter bereits seit dem Jahr 2009. Bei der UEFA EURO 2021 war er beim Eröffnungsspiel in Rom und beim Achtelfinale der deutschen Mannschaft in Wembley gegen England im Einsatz. Er ist seit vielen Jahren auch als Stimme der ARD bei Handball Welt- und Europameisterschaften sowie der Tour de France bekannt. Florian Naß lebt in Ober-Mörlen in der westlichen Wetterau.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)