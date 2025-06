Christina Graf (36) kommentiert als erste Frau Spiele der FIFA Fußball-WM live im Ersten. In der Fußball-Bundesliga spielte Christina Graf für den SC Bad Neuenahr und den FFC Heike Rheine. Sie arbeitete für verschiedene Medienunternehmen, berichtete als Reporterin zunächst von den Spielen der Sportfreunde Siegen in der Regionalliga. Seit Sommer 2018 ist Christina Graf bei der ARD, für den WDR im Studio Siegen und in der Sportredaktion des SWR tätig. Graf reportiert Spiele der Fußball-Bundesliga und der 2. Liga für das Audio Netcast Angebot der Sportschau. Seit 2022 kommentiert sie Frauen-Fußball-Länderspiele in der ARD und gehörte zum Kommentator:innen-Team bei der Fußball-Europameisterschaft 2022 in England. Graf gehört zum ARD-Team im Schwimmsport, bei den Olympischen Spielen in Tokio kommentierte sie Badminton, bei den anschließenden Paralympics berichtete sie vom Badminton und Tischtennis.

