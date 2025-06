Die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022

Hinweis der Redaktion: Am 11. August 2022 verlegte die FIFA das Eröffnungsspiel und damit den Beginn der Fußball-Weltmeisterschaft vom 21. auf den 20. November 2022 vor.

Wenn vom 21. November bis 18. Dezember 2022 die FIFA Fußball-WM in Katar ausgetragen wird, dann liegt die Federführung für die ARD-Berichterstattung beim SWR. Bei dem weltweit größten Fußball-Event hat der SWR neben der redaktionellen Verantwortung für die ARD-Programmangebote im Radio, Fernsehen und in den digitalen Ausspielwegen auch die technische Gesamtfederführung für ARD und ZDF. Die Fußballberichterstattung wird begleitet von Dokumentationen und Hintergrundberichten.

Gemeinsames Sendezentrum in Mainz beim ZDF

ARD und ZDF setzen auf eine zentralisierte Produktion. Nach den guten Erfahrungen in Baden-Baden bei der WM 2018 arbeiten Produktion, Technik und Redaktion von ARD und ZDF in diesem Jahr in einem gemeinsamen Sendezentrum in Mainz. Im Nationalen Broadcast Center (NBC) werden die Sendungen redaktionell geplant und verantwortet. Moderator:innen und Expert:innen von ARD und ZDF moderieren beim ZDF aus einem gemeinsamen Studio. In Katar arbeitet der SWR mit schlanker und mobiler Technik. Dadurch werden noch weniger Kolleg:innen im Einsatz vor Ort sein als 2018 in Russland.

FIFA, Katar und seine Menschen in Dokus und Reportagen

Kaum ein Austragungsort ist so umstritten wie Katar. Der SWR wird kritisch auf FIFA und Ausrichterland schauen. SWR Korrespondenten aus dem ARD-Studio Kairo werden zusätzliche Einblicke und Hintergründe zu Katar und den besonderen Verhältnissen liefern. Im Vorfeld der WM ist eine Presenter-Reportage (Das Erste) mit Thomas Hitzlsperger geplant, im Anschluss folgt eine vertiefende, investigative „Story im Ersten“ von Philipp Sohmer und Ramin Sina.

Die SWR Reporter:innen – vor Ort und im NBC

Der SWR als Federführer organisiert nicht nur die WM-Berichterstattung für die ARD, sondern stellt auch programmprägende Mitarbeiter:innen: Christina Graf wird als erste Frau in der ARD die WM-Spiele live kommentieren, Lea Wagner wird vor Ort im On über die deutsche Nationalmannschaft berichten, Tom Bartels wird nach 2014 sein zweites WM-Finale kommentieren. Und fest steht: Im Hörfunk wird das Endspiel erstmals in der Geschichte auch von einer Frau reportiert werden.

FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022

21. November bis 18. Dezember 2022 im Ersten und im ZDF, in den Hörfunkprogrammen der ARD sowie bei sportschau.de, auf Youtube, Instagram und Facebook

Das Eröffnungsspiel der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft Katar 2022 findet im Al-Bayt-Stadion statt. © SWR/FIFA SWR FIFA

