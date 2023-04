Beatrice Egli präsentiert gemeinsam mit dem SWR eine neue Ausgabe ihrer Musik- und Unterhaltungsshow: „Die Beatrice Egli Show“ läuft am Samstag, 15. April 2023, um 20:15 Uhr im Ersten. Danach auch in der ARD Mediathek. Mit dabei sind u. a. Roland Kaiser, Mireille Mathieu, Peter Maffay, Bülent Ceylan, PUR, Nik P., Ute Freudenberg und Johnny Logan. In der Sendung steckt viel Herzblut, sagt Beatrice Egli und gewährt einen ersten Einblick in die Show.