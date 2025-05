Esther Saoub: „Regional verankert, überregional relevant – Dokus vom SWR für die ARD“

In Zeiten der rasend schnellen Informationen gewinnen tiefgehende Recherchen an Bedeutung. Dokumentationen mit ausreichend Atem für alle Seiten des Geschehens, Filme, die Raum lassen, sich erst zu informieren und dann zu einer Einschätzung zu kommen. Im deutschen Südwesten liegen Geschichten, die der SWR – gemeinsam mit Produktionsfirmen oder in Eigenproduktion – in hochwertige Dokus umsetzt. Regionale Themen für ein bundesweites Publikum wie zum Beispiel der Prozess gegen die Terrorgruppe RAF vor genau 50 Jahren in Stuttgart Stammheim. Esther Saoub ist Leiterin der Hauptabteilung Doku und erklärt im Video, wie die Doku-Teams des SWR arbeiten.