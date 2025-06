Der Empfang der Fernseh- und Hörfunkprogramme funktioniert trotz aller Bemühungen nicht immer störungsfrei. An dieser Stelle finden sich aktuelle Informationen über Störungen und Beeinträchtigungen.



Fernsehen und Hörfunk

Am Senderstandort Weingarten kam es in der Nacht vom 16.08.2023 auf 17.08.2023 zu einem Blitzeinschlag am Antennenträger, welcher massive Schäden an der dort befindlichen Technik verursacht hat. Aufgrund dessen sind alle dort befindlichen Dienste bis auf weiteres nur noch eingeschränkt in Betrieb. Hiervon betroffen sind: UKW - DasDing auf 107,2MHz; UKW - SWR1 BW auf 99,0MHz; SWR 3 auf 87,9MHz sowie DAB+ SWR Bouquet BW auf Kanal 8A.



In der Zwischenzeit, senden wir auch über eine provisorische Antenne von Vodafone. SWR1, SWR3, DASDING und Radio 7 sind jetzt wieder "on Air".



Die Programme DASDING, SWR1 BW und SWR3 sind auch weiterhin über DAB+ Kanal 8A empfangbar (Der Sendebereich wird über das DAB+-Gleichwellennetz mitversorgt)