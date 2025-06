Gunnar repräsentiert einen zentralen Bestandteil von Billys privatem Chaos. Was macht die Beziehung zwischen den beiden aus, und warum scheint sie auch nach der Trennung unauflöslich?



Ich glaube, es scheint nicht nur so - es IST so … Das ist die so wunderbare Tragik im doch komödiantischen Teil der Reihe (und auch ein ganz wichtiger Teil des Erfolgs). Zwei „füreinander Bestimmte“ durch eine einmalige „Sünde mit Folgen“ zum Scheitern verurteilt.

Wie geht Gunnar emotional mit dem endgültigen Schritt der Scheidung um, besonders im Hinblick auf ihre lange gemeinsame Vergangenheit?



Gunnar ist ein Mann, der der „weiblichen Manipulation“ erlegen ist und das mit einer doch liebenswerten Hilflosigkeit. Er wirkt wie so eine „King of Queens Figur“ … Sein Dilemma: Er möchte es beiden recht machen … und natürlich geht es auch um männliches Beziehungsphlegma und um Feigheit, Gunnar muss nun Farbe bekennen und scheitert. Er entzieht sich, noch mal Schlinge aus dem Hals... aber letztlich: Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung.

Gunnar ist ein Mann, der gerne improvisiert und so ganz gut durchs Leben kommt. Wie spiegelt sich das in seiner Arbeit und seinem Umgang mit schwierigen Situationen wider?

Ich find ja gar nicht, dass er so ein Improvisateur oder Lebensschummler ist. Ich glaub eher an eine Art Beziehungsphlegma gepaart mit durchaus auch coolen Moves in seiner Arbeit und in seinem Leben.