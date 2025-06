Billy Kuckuck ist eine Gerichtsvollzieherin mit Herz und stellt trotz ihrer beruflichen Pflichten stets den menschlichen Aspekt in den Vordergrund. Wieso sind ihr Niklas und seine Familie so wichtig? Was berührt sie an dem Schicksal der Familie besonders?

Wenn sich die Rollen in einer Familie umdrehen und die Kinder die Eltern versorgen müssen, hat man die Verantwortung und Verpflichtung, einzugreifen, wenn man wie Billy für den Staat arbeitet und sowas wie eine Amtsperson ist. Niklas‘ Anstrengung, den Hof alleine zu führen, berührt sie, weil sie sehr schnell ahnt, was in dieser Familie vor sich geht.

Der Film verbindet Leichtigkeit mit ernsten Themen. Wie gelang es Ihnen, diese Balance im Schauspiel zu halten?

Naja, das ist ja nun der Beruf, dass man ernst genauso gut wie leicht oder komisch spielen kann. Ich liebe den Familienstrang bei Billy Kuckuck, die Beziehung zu ihrem Ex-Mann und ihrer nervigen Mutter, ich mag den Humor, den Thomas Freundner da wieder reingebracht hat. Ich mag aber auch die Ernsthaftigkeit, mit der sie ihrem Beruf nachgeht. Es ist eine herrliche Rolle, die ich sehr gerne spiele.

Hat sich durch die Rolle Ihr Bild von Gerichtsvollzieher:innen geändert? Wie haben Sie sich der Figur Billy Kuckuck genähert?

Ich hatte kein Bild von Gerichtsvollzieherinnen davor. Deswegen konnte sich da nicht viel ändern. Aber spannend ist, dass ich mich mit einer Frau angefreundet habe, die mir vor kurzem erzählt hat, dass sie Angst davor hat, dass der Gerichtsvollzieher kommt, weil sie ihre Rechnungen nicht mehr zahlen kann. Das hat mich sehr beschäftigt, weil sie die erste Freundin ist, die damit zu tun hat und ich zum ersten Mal ein Gefühl für die Gegenseite bekommen habe.

Der Figur angenähert habe ich mich, indem ich mich ein paar Mal mit einer Gerichtsvollzieherin traf und sie aus ihrem Arbeitsalltag erzählte. Aber das meiste habe ich dem Drehbuch entnommen und mit meinem Regisseur Thomas Freundner erarbeitet.

Billy hat Schwierigkeiten, sich voll und ganz zu Elias zu bekennen. Was hält sie davon ab, sich wirklich auf ihn einzulassen, obwohl die Gefühle offensichtlich sind?

Die Trennung von Gunnar liegt nicht allzu lange zurück und sie war mit ihm immerhin zwanzig Jahre zusammen. Sie löst sich schwer aus dieser Beziehung und braucht einfach noch Zeit. Verständlich, oder?