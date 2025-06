Eine mit Herz: Familiengeheimnisse

per Mail teilen

Aglaia Szyszkowitz ist als Gerichtsvollzieherin Billy Kuckuck „Eine mit Herz“, die ihre Aufgabe immer auch als Chance sieht, Menschen in finanziellen Schwierigkeiten zu helfen.

Ausstrahlung am Freitag, 14. Februar, 20:15 Uhr im Ersten, Online first ab Mittwoch, 12. Februar in der ARD Mediathek

Gerade frisch vom Scheidungsrichter kommend, wird Billy Kuckuck von Landwirt Röschke damit beauftragt, einen Privatkredit von Anja Pohlmann einzutreiben. Deren Mann, der vor kurzem bei einem Unfall gestorben ist, hatte den Kredit ohne ihr Wissen für den Bau des neuen Hofladens mit Röschke abgeschlossen. Die Rückforderung könnte den endgültigen Ruin für Tanja Pohlmann bedeuten, die ohnehin am Ende ihrer Kräfte ist und außerstande, den verschuldeten Hof zu bewirtschaften. Ihr 17-jähriger Sohn Niklas versucht mit seiner kleinen Schwester Sophie an allen Ecken und Enden einzuspringen, vernachlässigt dafür sogar das anstehende Abitur und steht kurz davor, von der Schule geworfen zu werden. Billy lässt die Situation auf dem Hof nicht kalt, sie will Familie Pohlmann unbedingt helfen. Kampfeslustig begibt sie sich auf die Suche nach möglichen Hebeln für die auf den ersten Blick aussichtslos scheinende Lage.