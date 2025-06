Martha, Mikkel und Mats müssen ihre Ferien bei der fremden Oma verbringen, nachdem ihre Mutter

verunglückt ist. Eine Notlösung. Doch obwohl die Oma sie mit der Schrotflinte begrüßt, wird es der schönste Sommer.

Der Film zum Auftaktroman der beliebten „Sommerby“-Reihe von Bestseller-Autorin Kirsten Boie. Das Drehbuch zu dem Sommerabenteuer für die ganze Familie schrieb Catharina Junk.

Sommerby: ein Sehnsuchtsort

Als die Mutter von Martha, Mikkel und Mats während eines Aufenthaltes in New York einen Unfall hat, muss der Vater zu ihr und die drei Geschwister zur Oma. Die lebt seit Jahren allein auf einer Landzunge an der Schlei. Dort gibt es weder Mobilfunknetz noch einen Telefonanschluss oder eine Straßenanbindung, und Oma Inge hatte schon eine Weile niemanden mehr um sich. Das merkt man. Aber nach und nach knacken die Enkel die harte Schale der einsamen Frau. Gleichzeitig wachsen sie an den Aufgaben, die die Oma ihnen überträgt: Martha steuert allein das Boot, Mikkel kümmert sich mit Mats um die Hühner und wird unerwartet zum Helden.

Für die ganze Familie

Sommerby ist ein Sehnsuchtsort und erschafft eine filmische Ruhepause, die Familien eine Flucht aus dem herausfordernden Alltag ermöglicht. Oma Inges unaufgeregte Form der Achtsamkeit gegenüber Menschen und Natur ist inspirierend für Jung und Alt. Johanna Gastdorf ist Oma Inge, ihre Enkel sind Lotta Herzog (Martha), Gregory Richter (Mikkel) und Samuel Muller (Mats). „Ein Sommer in Sommerby“ (SWR/NDR/Radio Bremen/ARD) wurde von Wüste Medien in Szene gesetzt. Regie führt Mara Eibl-Eibesfeldt. Eine Fortsetzung ist mit „Weihnachten in Sommerby“ geplant.

„Ein Sommer in Sommerby“

voraussichtlich Herbst 2025 im Ersten

