Nach dem autobiografischen Roman von Christian Baron erzählt „Ein Mann seiner Klasse“ von dem zehnjährigen Christian und seiner Familie. Eine Geschichte von massiver gesellschaftlicher Ungleichheit, von Armut und dem Ergreifen von Chancen, die es eigentlich gar nicht gibt.

Was bedeutet es, in einem reichen Land in Armut aufzuwachsen? Was heißt es, unter diesen Bedingungen Kinder großzuziehen? Nicole Armbruster schrieb gemeinsam mit Regisseur Marc Brummund das Drehbuch zu „Ein Mann seiner Klasse“ auf der Basis des erfolgreichen Romans von Christian Baron über seine Jugend in Kaiserslautern. In der Regie von Marc Brummund sind der junge Camille Loup Moltzen als Christian, Leonard Kunz und Mercedes Müller als seine Eltern und Svenja Jung als Christians Tante Juli zu sehen.