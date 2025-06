"Ehrensache"-Preise 2024 in Bitburg verliehen

Die diesjährigen Preise der "Ehrensache" wurden am 8.9. innerhalb der Live-Sendung "Ehrensache 2024" auf dem Spittel in Bitburg verliehen. Der Publikumspreis ging an Bernd Pfaul aus Enkirch.

Auf dem Spittel in Bitburg wurden die „Ehrensache“-Preise des Jahres 2024 verliehen. Beim Landesweiten Ehrenamtstag am Sonntag, 8. September, zeichnete der Südwestrundfunk (SWR) in der Live-Sendung „SWR Ehrensache 2024“ dort ehrenamtlich engagierte Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer aus. Die Sendung war Höhepunkt der Veranstaltung und wurde live im Fernsehprogramm des SWR ab 18:15 Uhr von der Bühne im Stadtzentrum übertragen.

Die diesjährigen Preisträgerinnen und Preisträger der „Ehrensache“ sind:

Bernd Pfaul aus Enkirch. Er erhielt den Publikumspreis der „Ehrensache“ für sein Engagement für die Nachbarschaftsinitiative zur Renovierung und Restaurierung innerhalb der Gemeinde, die er gemeinsam mit seiner „Rotte“ ausübt. Die Zuschauer:innen der „SWR Landesschau Rheinland-Pfalz“ und die Hörer:innen von SWR4 hatten in einer Online-Entscheidung unter zehn Kandidatinnen und Kandidaten abgestimmt.

Ellen Kriegel von der „Tafel“ in Kirn und Bad Sobernheim. Die Gründerin und Vorsitzende der dortigen „Tafel“ versorgt mit ihrem Team seit Jahren rund 150 hilfsbedürftige Familien und Personen in Kirn; in Bad Sobernheim kommen nochmal rund 50 weitere Familien dazu. Ein „Vollzeitjob“, den Ellen Kriegel an sechs Tagen in der Woche erfüllt

Das Jugendparlament Worms – die Vertreter der Wormser Jugendlichen. Dieses überparteiliche und überkonfessionelle Gremium berät die Stadt Worms in jugendrelevanten Fragen. Es hat Rederecht im Stadtrat und in den Ausschüssen und ist ein Beteiligungsinstrument für junge Leute, die etwas bewegen und ihre Stadt mitgestalten wollen. Ikhlas Chekaik-Chaila und Taran Singh nahmen den Preis für die Gruppe entgegen

Der Verein Pickup4Ukraine aus Speyer, der Kriegsopfer in der Ukraine mit Transporten direkt ins Kriegsgebiet unterstützt. Der Verein steht in Verbindung mit Soldaten und Hilfsorganisationen und bringt dringend benötigte Fahrzeuge und Hilfsgüter dorthin, wo sie gebraucht werden. Er finanziert sich ausschließlich aus Geld- und Sachspenden und will den Ukrainern helfen, sich selbst zu verteidigen. Für die Organisation wurden Annette Ehrnsperger und Michael Sylvester mit dem Ehrenamtspreis ausgezeichnet

Die „Vor-Tour der Hoffnung“, eine alljährlich in Rheinland-Pfalz stattfindende, rein ehrenamtlich organisierte und durchgeführte Benefiz-Radsportveranstaltung, die krebskranke und hilfsbedürftige Kinder unterstützt. Bernhard Sommer und Jürgen Grünwald nahmen stellvertretend für alle Radlerinnen und Radler den „Sonderpreis zum Tag des Ehrenamts“ aus den Händen von Ministerpräsident Alexander Schweitzer entgegen.

Kelvin Jones und Frank Fischer traten auf

Über die „Ehrensache“-Preise hatte eine dreiköpfige Jury entschieden, der Gabriela Fürstin zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Singer/Songwriter Kelvin Jones und Comedian Frank Fischer angehörten. Martin Seidler moderierte die Sendung „SWR Ehrensache 2024“. Als Dankeschön für die vielen Ehrenamtlichen im Land trat Kelvin Jones als musikalischer Gast auf und Frank Fischer unterhielt mit einer kabarettistischen Einlage.

Die Sendung „Ehrensache 2024“ wird am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober 2024, ab 18:15 Uhr im Fernsehprogramm des SWRs für Rheinland-Pfalz wiederholt und ist in der ARD Mediathek abrufbar.

Die Preisträger der "Ehrensache 2024" und ihre Paten (v.l.n.r.): Annette Ehrnsperger und Michael Sylvester (Pickup4Ukraine), Ellen Kriegel (Die Tafel), Fürstin Gabriela zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, Comedian Frank Fischer, Ministerpräsident RP Alexander Schweitzer, Bernhard Sommer und Jürgen Grünwald (Vortour der Hoffnung), Publikumspreisträger Bernd Pfaul, Ikhlas Chekaik-Chaila und Taran Singh (Jugendparlament Worms), Moderator Martin Seidler und Sänger Kelvin Jones. SWR Kristina Schäfer

