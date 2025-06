Die letzte der drei Umstellungsphasen beim Digitalen Antennenfernsehen in gestochen scharfer HD-Qualität fand in Baden-Württemberg bereits am 24.10.2018 in Ostwürttemberg, Heilbronn-Franken, Donau-Iller, Bodensee-Oberschwaben und Schwarzwald-Baar-Heuberg statt. In Rheinland-Pfalz erfolgte die Umstellung am 28.11.2018 in den Regionen Eifel, Mosel-Saar, Pfalz und Kaiserslautern. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zur Umstellung.



Vielfältiger Programm-Mix in HD DVB-T steht für digitales Antennenfernsehen, das seit mittlerweile 13 Jahren einfachen, kostengünstigen und auch portablen Fernsehempfang ermöglicht. Ab Herbst 2018 werden verschiedene Regionen in Baden-Württemberg (24.10.2018) und Rheinland-Pfalz (28.11.2018) an das digitale Antennenfernsehen angeschlossen. Seit dem 29. März 2017 wird in Rheinland-Pfalz und in Baden-Württemberg auf das neue digitale Antennenfernsehen umgestellt. Der Grund hierfür ist die Förderung des Breitbandinternetausbaus in den ländlichen Regionen. Die Bundesregierung hat dazu beschlossen, einen Teil der bisher für DVB-T genutzten Übertragungsfrequenzen auf den Mobilfunk umzuwidmen. Gleichzeitig war auch der alte DVB-T-Standard ausgereizt. Um zukunftsfähig zu bleiben, setzt die ARD daher auf den Nachfolgestandard DVB-T2 HD. Die Programme können im Großraum Stuttgart und Reutlingen, in der Region Pforzheim, im Enzkreis, in Teilen des nördlichen Schwarzwalds und des Kraichgaus, in der Region Mittlerer Oberrhein, im Rhein-Neckar- und Rhein-Main-Gebiet sowie in der Vorderpfalz und in Teilen der Südpfalz seit März 2017 empfangen werden. Kanalwechsel beim Antennenfernsehen DVB-T2 HD Bitte beachten Sie: in der Nacht zu Mittwoch, dem 28. November 2018 wurden in Baden-Württemberg in den Regionen Baden-Baden und Pforzheim, im Rhein-Main Gebiet sowie im Saarland verschiedene Sendefrequenzen des digitalen Antennenfernsehens DVB-T2 HD umgestellt. Betroffen waren je nach Region die ARD Programme, die Dritten Programme sowie die Programme des ZDF. Um weiterhin alle Programme empfangen zu können, müssen die Zuschauer nach erfolgtem Wechsel für untenstehende Senderstandorte ab dem 28. November 2018 einen Suchlauf an ihrem Empfangsgerät durchführen. Am Senderstandort Baden-Baden Fremersberg, wechselten die Dritten Programme von Kanal 28 auf Kanal 39 sowie die ZDF Programme von Kanal 46 auf Kanal 33. Am Senderstandort Pforzheim Langenbrand, wechselten die ZDF Programme von Kanal 46 auf Kanal 33. An den Senderstandorten Darmstadt, Frankfurt, Gr. Feldberg und Hohe Wurzel wechselten die ARD Programme von Kanal 39 auf Kanal 42. Am Senderstandort Göttelborner Höhe, wechselten die ARD/Dritten Programme von Kanal 42 auf Kanal 46. Am Senderstandort Saarbrücken Schoksberg, wechselten die ZDF Programme von Kanal 55 auf Kanal 37. DVB-T2 HD Empfangsgebiete Baden-Württemberg

DVB-T2 HD Empfangsgebiete Rheinland-Pfalz

DVB-T2 HD Flyer RP Die dritte Ausbaustufe im Herbst Im Zuge der sogenannten dritten Ausbaustufe des digitalen Antennenfernsehens wurden im Sendegebiet des Südwestrundfunks einzelne Senderstandorte auch abgeschaltet. Während die Sender Aalen, Heilbronn Weinsberg, Waldenburg Ulm, Ravensburg Höchsten und Donaueschingen mit DVB-T2 HD bereits in Betrieb gegangen sind, endete zeitgleich die bisherige DVB-T Ausstrahlung an den Standorten Bad Mergentheim, Geislingen Oberböhringen und Raichberg. Ebenso wurden die ehemaligen DVB-T-Standorte Haardtkopf, Kettrichhof, Saarburg und Weinbiet abgeschaltet, während die Sender Eifel, Trier Petrisberg, Donnersberg und Kaiserslautern Dansenberg ans digitale terrestrische Antennenfernsehen angeschlossen wurden. Nach der Umstellung können in den DVB-T2 HD-Sendegebieten des SWR folgende öffentlich-rechtlichen und privaten Programme in HD-Qualität empfangen werden: ard-foto s1 ARD Digital Während die öffentlich-rechtlichen Sender frei, also ohne Zusatzkosten, empfangbar sind, sind über den Plattformbetreiber freenet TV die privaten Programme gegen eine Monatsgebühr in Höhe von 5,75 Euro pro Gerät empfangbar (Stand Januar 2017). Hinweis: Die Empfangsprognose der privaten Sender kann vom Empfang der öffentlich-rechtlichen Sender abweichen! FAQs zum digitalen Antennenfernsehen DVB-T2 HD Was ist eigentich DVB-T2 HD? DVB-T2 HD ist der Nachfolger des Antennenfernsehens DVB-T in Deutschland. Es ermöglicht ein deutlich besseres TV-Erlebnis via Antenne: Mehr Programme, viele davon in gestochen scharfer Full-HD-Qualität sowie Angebote, die das Fernsehen mit dem Internet verknüpfen. Sind neue Empfangsgeräte erforderlich? Voraussetzung für den Empfang ist ein Empfangsgerät, das die neue Antennentechnik ausspielen kann. Zur leichteren Orientierung wurde in Deutschland ein spezielles grünes DVB-T2 HD-Logo eingeführt. Fernsehgeräte können durch externe Empfangsgeräte – sogenannte Set-Top-Boxen – nachgerüstet werden. Um die öffentlich-rechtlichen und privaten HD-Programme über DVB-T2 HD empfangen zu können, sollte der Zuschauer am DVB-T2 HD Empfangsgerät einen Sendersuchlauf durchführen. Sollten damit noch nicht alle Programme empfangbar sein, kann ein Rücksetzen auf die Werkseinstellungen und ein anschließender Suchlauf helfen. Warum stellt die ARD auf DVB-T2 HD um? Für das Antennenfernsehen stehen in Zukunft weniger Frequenzen zur Verfügung. Hintergrund ist das Ziel der Bundesregierung, schnelles Internet über Mobilfunk in vielen weiteren Regionen Deutschlands zur Verfügung zu stellen. Deshalb müssen alle Frequenzen über 700 MHz, auf denen bisher DVB-T gesendet wurde, bis Mitte 2019 geräumt werden. Der bisherige Standard ist nicht weiter ausbaubar. Um terrestrisches Antennenfernsehen in die Zukunft zu führen und den heutigen Qualitätsansprüchen der Nutzer bei der Bildqualität gerecht zu werden, haben sich alle Fernsehanbieter dazu entschlossen, das bisherige System auf DVB-T2 HD umzustellen. Die moderne, sehr effiziente Technik von DVB-T2 in Kombination mit dem Videoformat HEVC ermöglicht – trotz des Verlusts von Frequenzen – ein attraktives und umfangreicheres Fernsehangebot in Full HD über Antenne. Alleinstellungsmerkmal gegenüber anderen Empfangswegen, wie Kabel und Satellit, ist der mobile Empfang. Von der Umstellung auf DVB-T2 HD werden alle Programme der ARD – Das Erste, die Dritten Programme, die Digitalprogramme sowie die Partnerprogramme – betroffen sein. Die ARD plant in mehreren Schritten, beginnend ab dem 29. März 2017, auf DVB-T2 HD umzusteigen. Der Umstieg im SWR Sendegebiet soll bereits bis Ende 2018 abgeschlossen sein. Was ist der Unterschied zwischen DVB-T und DVB-T2? Bei DVB-T2 handelt es sich um eine Weiterentwicklung des Übertragungsstandards DVB-T, durch den deutlich höhere Datenraten bei einer vergleichbaren Versorgung erreicht werden können. Viele Länder setzen schon DVB-T2 ein. Die dadurch gewonnene Datenrate wird in Deutschland dazu genutzt, die Programmvielfalt zu erhöhen. Dabei ermöglicht die Verwendung des hocheffizienten Kompressionsverfahrens HEVC/H.265, Programminhalte in HD-Qualität zu übertragen. Die Kombination aus DVB-T2 und HEVC wird bisher nur in Deutschland eingesetzt. Wann steht DVB-T2 HD zur Verfügung und wie lange gibt es noch DVB-T? Am 29. März 2017 wurden zunächst in den großen Ballungsräumen alle Programme von DVB-T auf DVB-T2 HD umgestellt. Erst zu diesem Zeitpunkt steht das vollumfängliche Programmangebot zur Verfügung. Die Umstellung in weiteren Regionen folgt dann im Zeitraum von 2017 bis 2019. Bis zu den jeweiligen Umstellungsterminen bleibt DVB-T dort solange noch verfügbar. Welche Gebiete sind in der ersten Ausbaustufe am 29. März 2017 im SWR Sendegebiet betroffen? In Baden-Württemberg sind der Großraum Stuttgart, Reutlingen, Rhein-Neckar, Rhein-Main-Gebiet, mittlerer Oberrhein und Teile des südlichen Oberrheins betroffen. In Rheinland-Pfalz erfolgt der erste Ausbau im Rhein-Main-Gebiet, in der Vorderpfalz und in Teilen der Südpfalz. Welche Gebiete sind in der zweiten Ausbaustufe am 8. November 2017 im SWR Sendegebiet betroffen? In Baden-Württemberg sind die Senderstandorte Freiburg Vogtsburg und Freiburg Schönberg betroffen. Mit Inbetriebnahme der beiden Senderstandorte in Freiburg wird zeitgleich die bisherige DVB-T-Ausstrahlung an den Senderstandorten Brandenkopf und Hochrhein beendet. Die Umstellung auf DVB-T2 HD ist an diesen Standorten nicht vorgesehen. In Rheinland-Pfalz ist der Sender Koblenz betroffen. Mit Inbetriebnahme des Senderstandortes Koblenz wird zeitgleich die bisherige DVB-T-Ausstrahlung an den Senderstandorten Bad Marienberg, Ahrweiler und Linz beendet. Die Umstellung auf DVB-T2 HD ist an diesen Standorten nicht vorgesehen. Welche Gebiete sind in der dritten Ausbaustufe am 24. Oktober 2018 sowie am 28. November 2018 im SWR Sendegebiet betroffen? In Baden-Württemberg sind am 24.10.2018 die Regionen Ostwürttemberg (Sender Aalen), Heilbronn-Franken (Sender Heilbronn Weinsberg und Waldenburg), Donau-Iller (Sender Ulm Ermingen), Bodensee Oberschwaben (Sender Höchsten) und Schwarzwald-Baar-Heuberg (Sender Donaueschingen) betroffen. Mit Inbetriebnahme dieser Senderstandorte wird zeitgleich die bisherige DVB-T-Ausstrahlung an den Senderstandorten Bad Mergentheim, Geislingen Oberböhringen und Raichberg beendet. Die Umstellung auf DVB-T2 HD ist an diesen Standorten nicht vorgesehen. In Rheinland-Pfalz sind am 28.11.2018 die Regionen Eifel (Sender Eifel), Mosel-Saar (Sender Trier Petrisberg) und Pfalz (Sender Donnersberg und Kaiserslautern Dansenberg) betroffen. Mit Inbetriebnahme dieser Senderstandorte wird zeitgleich die bisherige DVB-T-Ausstrahlung an den Senderstandorten Haardtkopf, Kettrichhof, Saarburg und Weinbiet beendet. Die Umstellung auf DVB-T2 HD ist an diesen Standorten nicht vorgesehen. Welche Programme sind künftig über Antenne zu empfangen? Öffentlich-rechtliche Programme: ARD Bouquet: Das Erste HD, Arte HD, Phoenix HD, One HD, tagesschau24 HD Bouquet der Dritten Programme: SWR Fernsehen BW HD, SWR Fernsehen RP HD, BR HD, HR HD, WDR HD Seit 7. Juni 2018 werden zusätzlich die Programme rbb Fernsehen HD, ARD-alpha, die SWR Mediathek und die Hörfunkprogramme des SWR über Internet Link Services (ILS*) signalisiert. Am 16. Januar 2019 kamen zusätzlich die Programme MDR HD und SR Fernsehen HD hinzu. Am 15. April 2021 kam das Programm NDR HD hinzu. ZDF Bouquet: ZDF HD, ZDFinfo HD, ZDFneo HD, 3SAT HD, KiKa HD *ILS (Internet Link Services) können über HbbTV (red Button) angeboten werden. Diese Funktion bietet die Möglichkeit, über das Internet zusätzliche Programme zur Senderliste hinzuzufügen, ohne die Übertragungsfrequenz zu belasten. Diese Programme sind in der Senderliste speziell gekennzeichnet. Wird eines dieser Programme ausgewählt, wird dies mit einer Hinweistafel markiert und das Programm beginnt nach einer kurzen Ladezeit mit der Wiedergabe über das Internet. Private Programme**: RTL HD, VOX HD, Pro7 HD, SAT1 HD, RTL2 HD, Kabel1 HD, RTL Nitro HD, Super RTL HD, Pro7MAXX HD, SIXX HD, ntv HD, SAT1 Gold HD, Sport1 HD, Eurosport1 HD, DMAX HD **Verfügbarkeit je nach Region, sowie verschlüsselt. Über welche Kanäle werden die DVB-T2 HD Signale übertragen? Im SWR Sendegebiet ist DVB-T2 HD über folgende Senderstandorte empfangbar. Baden-Württemberg: Stuttgart: Kanal 32 (ARD Bouquet), Kanal 28 (Dritte Programme), Kanal 56* (ZDF Bouquet) Reutlingen: Kanal 32 (ARD Bouquet), Kanal 28 (Dritte Programme), Kanal 56* (ZDF Bouquet) Heidelberg: Kanal 27 (ARD Bouquet), Kanal 21 (Dritte Programme), Kanal 41 (ZDF Bouquet) Mannheim Kanal: Kanal 27 (ARD Bouquet), Kanal 21 (Dritte Programme), Kanal 41 (ZDF Bouquet) Langenbrand: Kanal 27 (ARD Bouquet), Kanal 21 (Dritte Programme), Kanal 46 *** (ZDF Bouquet) Baden-Baden Kanal: 36 (ARD Bouquet), Kanal 28** (Dritte Programme), Kanal 46***(ZDF Bouquet) Karlsruhe: Kanal 27 (ARD Bouquet), Kanal 21 (Dritte Programme), Kanal 41 (ZDF Bouquet) Freiburg Vogtsburg: Kanal 36 (ARD Bouquet), Kanal 39 (Dritte Programme), Kanal 33 (ZDF Bouquet) Freiburg Schönberg: Kanal 36 (ARD Bouquet), Kanal 39 (Dritte Programme), Kanal 33 (ZDF Bouquet) Aalen: Kanal 32 (ARD Bouquet), Kanal 28 (Dritte Programme), Kanal 23 (ZDF Bouquet) Waldenburg: Kanal 32 (ARD Bouquet), Kanal 28 (Dritte Programme), Kanal 23 (ZDF Bouquet) Heilbronn Weinsberg: Kanal 32 (ARD Bouquet), Kanal 28 (Dritte Programme), Kanal 23 (ZDF Bouquet) Ulm Ermingen: Kanal 43 (ARD Bouquet), Kanal 47 (Dritte Programme), Kanal 37 (ZDF Bouquet) Ravensburg Höchsten: Kanal 43 (ARD Bouquet), Kanal 47 (Dritte Programme), Kanal 37 (ZDF Bouquet) Donaueschingen Fürstenberg: Kanal 43 (ARD Bouquet), Kanal 47 (Dritte Programme), Kanal 37 (ZDF Bouquet) * Kanal 56 wechselt am 24.10.2018 auf Kanal 23. Dies erfordert einen neuen Suchlauf ** Kanal 28 wechselt am 28.11.2018 auf Kanal 39. Dies erfordert einen neuen Suchlauf *** Kanal 46 wechselt am 28.11.2018 auf Kanal 33. Dies erfordert einen neuen Suchlauf Rheinland-Pfalz: Koblenz: Kanal 23 (ARD Bouquet), Kanal 33 (Dritte Programme), Kanal 28 (ZDF Bouquet) Donnersberg: Kanal 30 (ARD Bouquet), Kanal 46 (Dritte Programme), Kanal 37 (ZDF Bouquet) Eifel: Kanal 30 (ARD Bouquet), Kanal 46 (Dritte Programme), Kanal 37 (ZDF Bouquet) Kaiserslautern Dansenberg: Kanal 30 (ARD Bouquet), Kanal 46 (Dritte Programme), Kanal 37 (ZDF Bouquet) Trier Petrisberg: Kanal 30 (ARD Bouquet), Kanal 46 (Dritte Programme), Kanal 37 (ZDF Bouquet) Hessen (Rhein-Main-Gebiet): Frankfurt Fernmeldeturm, Hohe Wurzel, Großer Feldberg, Darmstadt: Kanal 39* (ARD Bouquet), Kanal 34 (Dritte Programme), Kanal 22 (ZDF Bouquet) * Kanal 39 wechselt am 28.11.2018 auf Kanal 42. Dies erfordert einen neuen Suchlauf Der Rundfunk (TV) muss zugunsten des Breitbandausbaus für schnelles Internet auf einen Teil seiner Frequenzen verzichten – welche Auswirkungen hat das für die Zuschauer? Die Kanäle 49 – 60 (700 MHz-Band) stehen für die terrestrische Übertragung von Rundfunkdiensten künftig nicht mehr zur Verfügung. Es verbleiben nur noch die Kanäle 21 - 48 (470 - 690 MHz). Deshalb werden Frequenzwechsel in absehbarer Zeit unumgänglich sein – diese sollen jedoch vorwiegend im Zuge der DVB-T2 HD-Umstellung erfolgen. In manchen Regionen wird es sich jedoch nicht vermeiden lassen, einzelne Programmpakete auch im laufenden Regelbetrieb auf andere Kanäle/Frequenzen zu legen. Dann wird ein Sendersuchlauf am Empfänger erforderlich. Dies wird voraussichtlich erst ab Anfang 2017 der Fall sein.