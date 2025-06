Abgedreht: Kinokoproduktion „Drei Kameradinnen“

Milena Aboyan verfilmt den Roman von Shida Bayzar

Am 12. März endeten die Dreharbeiten zu „Drei Kameradinnen“, dem zweiten Kinofilm von Milena Aboyan. Ihr Drehbuch zu dem Film basiert auf dem gleichnamigen Roman von Shida Bayzar. Manal Raga a Sabit, Brikena Ray und Bayan Layla, die auch in der Titelrolle in Milena Aboyans vielfach preisgekröntem Debütfilm „Elaha“ zu erleben ist, spielen die drei jungen Frauen, die in einer von Alltagsrassismus geprägten Gesellschaft ihr Leben und ihre Geschichten selbst bestimmen wollen. In weiteren Rollen spielen Meret Becker, Hadnet Tesfai, Eugene Boateng und Jasmin Shakeri. „Drei Kameradinnen“ ist eine Produktion von der die film gmbh WEST in Koproduktion mit Debüt im Dritten des SWR.

Zusammenstehen

„Drei Kameradinnen“ erzählt die Geschichte der Kindheitsfreundinnen Kasih, Saya und Hani, die sich nach langer Zeit wiedersehen, um die Hochzeit einer Freundin zu feiern. Doch es kommt anders: ein Mehrfamilienhaus geht in Flammen auf – ein Brandanschlag mit mehreren Toten. Den Brand soll Saya gelegt haben. Freundin Kasih erzählt einer TV-Reporterin ihre Geschichte. Die Geschichte dreier Frauen, die durch Ausgrenzung, Hass und rechten Terror zu Kameradinnen geworden sind.

Gedreht in Stuttgart und Umgebung

„Drei Kameradinnen“ ist eine Produktion der die film gmbh West in Koproduktion mit SWR (Debüt im Dritten), WDR, BR und ARTE und gefördert von der MFG Baden-Württemberg und dem DFFF (Deutscher Filmförderfonds). Produzent:innen sind Sophia Aldenhoven und Uli Aselmann, ausführender Produzent ist Benjamin Zerhau. Die Redaktion liegt bei Stefanie Groß (SWR), Andrea Hanke (WDR), Natalie Lambsdorff (BR) und Eva-Maria von Geldern (ARTE). „Drei Kameradinnen“ kommt im Frühjahr 2026 im Verleih von DCM in die deutschen Kinos.

Milena Aboyans Debütfilm „Elaha“ wird im Herbst 2025 im Rahmen der 40. Staffel von Debüt im Dritten im SWR und der ARD Mediathek zu sehen sein.





Am Set des Kinofilms „Drei Kameradinnen“: Kameramann Mortimer Hochberg / Brikena Ray (Rolle Hani) / Manal Raga a Sabit (Rolle Saya) / Stephan Henz, DCM / Regisseurin Milena Aboyan / Bayan Layla (Rolle Kasih) / Stefanie Groß (SWR) / Gabriele Mast (SWR) / Ben Zerhau (Produzent) / Carl Bergengruen (MFG) / Sophia Aldenhoven (Produzentin). © SWR/die film/Susanne Bernhard SWR die film/Susanne Bernhard

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Annette Gilcher E-Mail: annette.gilcher@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 22202 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.