Wer ist Miss Alyssa Mannheimia?

Dominik ist 21 Jahre alt und will eine Dragqueen werden: Miss Alyssa Mannheimia soll sie heißen. In der Serie wagt er erste Versuche, geht in die Make-up-Lehre und offenbart nach und nach eine anrührende Orientierungslosigkeit – privater, wie beruflicher Natur. Er selbst weiß, dass er schwul ist, aber seine eigene Mutter hat da so ihre Zweifel. Sie betreibt eine Gaststätte im Kleintierzüchterverein – Dominik hilft hier täglich aus. Ein Umfeld, das seine Homosexualität angeblich gut aufgenommen hat, trotzdem bleibt der Eindruck: Den Wunsch, eine Dragqueen zu sein, kommuniziert er hier nicht wirklich offen. Wo steht er mit sich und seiner eigenen Identität? Auch beruflich wackelt er, findet keine Ausbildung. Die Bundeswehr soll die Lösung sein – denken zumindest seine Eltern. Wird er sich und seinen Weg finden? Wird er wirklich eine Dragqueen? Und tatsächlich ein Soldat?