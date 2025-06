Wer ist Macy M. Meyers?

Bei "Drags of Monnem" geht es nicht nur um High Heels, Glitzerkleider und falsche Wimpern, denn die sechs Protagonist:innen sind weit „mehr als nur Paradiesvögel“, wie Macy M. Meyers, alias Jonas, betont. Er ist Weiterbildungsberater und steht mit seinem Partner kurz vor dem Umzug in dessen ländliche Heimat bei Baden-Baden. Eine emotionale Herausforderung für das intellektuell-geprägte Stadtkind, das von Mobbing und Gewalt in seiner Jugend nicht verschont blieb. Auch Depressionen sind ihm bekannt. „In der Anonymität der Stadt kann man unsichtbar durch’s Leben gehen,“ sagt er. Auf dem Land ist das anders, dort kann man sich schlecht verstecken. Erst recht nicht als homosexuelles Paar, von dem ein Partner immer wieder in voller Dragqueen-Aufmachung das Haus verlässt. Wie meistert er diese Aufgabe?