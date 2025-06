Angela ist die Älteste der Gruppe – und auch die Selbstständigste. Sie ist besonders stolz auf ihre Eigenständigkeit, denn sie wohnt mit einer Freundin zusammen in einer WG. Sie ist verträumt und fantasievoll, bringt eine ordentliche Portion Humor mit. Angela tritt die Reise bei „Down the Road“ an, um mutiger zu werden und sich mehr zuzutrauen, um dann in Situationen, die nicht alltäglich sind, selbstbewusst und selbstsicher aufzutreten.