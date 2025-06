Folge 6: Motorradfahrer mit Schutzengel

per Mail teilen

Eine Fahrradfahrerin wird von einem Auto angefahren. Die Crew des Rettungshubschraubers Christoph 5 macht sich in einem Graupelschauer auf den Weg zum Unfallort. Die junge Frau hat sich beim Aufprall den Unterschenkel gebrochen. Sie wird in die Unfallklinik geflogen. Nicht selten tragen Patient:innen bei solchen Unfällen innere Verletzungen davon, die den Rettungskräften an der Unfallstelle erstmal verborgen bleiben.

Der 78-jährige Yogalehrer Rudi hat einen Motorradunfall mit einem Auto. Er hat eine offene Unterarmfraktur, die sofort operativ versorgt werden muss. Das Team der BG Klinik Ludwigshafen kümmert sich um den rüstigen Motorradfahrer.

Für Patient Thomas stellt sich eine Verletzung bei der Gartenarbeit als folgenreicher Unfall heraus. Durch einen vermeintlich harmlosen Stich an einem Dorn droht dem Familienvater nun eine lebensbedrohliche Blutvergiftung. Er kommt um eine Operation nicht herum. Doppelt tragisch für den Hobbygärtner, denn zu Hause steht der 18. Geburtstag seiner Tochter an.