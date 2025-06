Folge 4: Heli-Einsatz auf der Baustelle

per Mail teilen

Unfall auf der Baustelle – Philip rettet einen Kollegen vor einem herabstürzenden Rohr, indem er es mit bloßen Händen abwehrt. Dabei zieht er sich eine tiefe Schnittwunde am rechten Daumen zu. Auch wenn sich die Schmerzen in Grenzen halten: Die Wunde ist tief und es ist unklar, wie sehr sich der junge Mann verletzt hat. Daher geht es mit dem Team des Rettungshubschraubers in die Notaufnahme der BG Klinik Ludwigshafen.

Kurt ist in den eigenen vier Wänden schwer gestürzt - ein Fall für die Expert:innen der Wirbelsäulenchirurgie. Der ältere Mann hat sich gleich dreimal das Genick gebrochen. Nur eine aufwändige Operation kann ihn retten. Allerhöchste Präzision ist Bedingung für einen guten Ausgang dieser OP an der Halswirbelsäule.

Yunus hat sich bei der Arbeit minutenlang den Unterarm in einer schweren Maschinentür eingeklemmt. Er konnte sich schließlich selbst befreien, hat nun Schmerzen und Taubheitsgefühle. Die Nerven sind stark gequetscht – um sie zu entlasten und Spätfolgen zu vermeiden, ist eine Operation unumgänglich.