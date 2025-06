Folge 2: Hand an der Kreissäge verletzt

Die ADAC Luftretter an der BG Klinik Ludwigshafen bringen einen schwerverletzten Patienten in die Notaufnahme. Er bekam bei Arbeiten zu Hause die Hand in eine Kreissäge. Ob die Spezialist:innen der Handchirurgie Hand und Finger retten können, zeigt sich erst in einer langwierigen Operation. Ehefrau Heike und ihre beiden Kinder machen sich große Sorgen um den Familienvater.

Ein weiterer Fall für die Heli-Crew: Motorradunfall auf der Landstraße. Der 17-Jährige Raphael stieß mit einem Auto zusammen und wurde in ein Feld geschleudert – der Acker war sein Glück, denn bis auf einen Helm trug der junge Fahrer keine Schutzkleidung. Raphael leidet unter teilweisem Gedächtnisverlust – ein Anzeichen für eine Kopfverletzung? Der junge Patient muss über Nacht zur Überwachung auf die Intensivstation.

Das Ehepaar Stefanie und Dirk kommt alleine in die Unfallklinik. Stefanie stürzte beim gemeinsamen Wanderausflug und hat nun starke Schmerzen im Sprunggelenk. Was genau hat sich die Patientin verletzt? Röntgen und CT bringen Gewissheit.