Folge 1: Verbrühung beim Inhalieren

Die Crew des Rettungshubschraubers Christoph 5 wird zu einem verletzen Kind gerufen. Jede Minute zählt, gerade bei Notfällen mit Kindern. In weniger als 120 Sekunden ist der Helikopter in der Luft. Am Unfallort ist der 10-jährige Julian mit seiner Mutter Daniela schon im Rettungswagen. Julian hat sich beim Inhalieren heißes Wasser über sein Bein geschüttet und sich schwer verbrüht. Er muss in die BG Klinik Ludwigshafen zu den Spezialist:innen des Verbrennungszentrums. Julians Eltern bangen, ob ihr Sohn in den OP muss.

Leonie wurde von ihrer geliebten Katze gebissen. Unterarm und Hand sind stark entzündet, es droht eine Blutvergiftung. Katzenbisse sind gefährlich, sie können im schlimmsten Fall lebensbedrohliche Folgen haben. Leonie muss operiert werden und mehrere Tage in der Klinik bleiben.

Die Luftretter des ADAC und der BG Klinik werden zu einem Arbeitsunfall auf einer Autobahnbaustelle gerufen. Patient Elias hat sich eine tiefe Schnittwunde zugezogen. Für ihn besonders tragisch: Die Verletzung geht mitten durch sein neues Tattoo. Um dieses wieder so aussehen zu lassen wie vorher, ist in der Unfallklinik viel Geschick beim Nähen der Wunde gefragt.