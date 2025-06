Die Dokureihe zeigt die Ärzt:innen und Pflegekräfte in ihrem ereignisreichen Arbeitsalltag in der BG Unfallklinik Ludwigshafen und die intensiven Rettungsmaßnahmen, aber auch alltägliche Fälle in der Notaufnahme. Neben der Zentralen Notaufnahme beleuchtet „Die Unfallklinik“ die Arbeit der Luftrettungsstation des ADAC-Rettungshubschraubers Christoph 5, deren dreiköpfige Crew täglich schwerstverletzte Personen rettet, bei denen jede Sekunde zählt.