Sinti und Roma sind die größte ethnische Minderheit der EU. Tassilo Hummel begibt sich für SWR2 auf die Reise zu Sinti in Deutschland, Roma in Rumänien, Gitanes in Frankreich.

Der 8. April ist der Internationale Tag der Roma. Zehn bis zwölf Millionen Sinti und Roma leben in Europa, sie sind die größte ethnische Minderheit der EU. Doch in der Mehrheitsgesellschaft ist über die verschiedenen Romvölker bis heute jenseits von Klischees und Vorurteilen wenig bekannt. SWR2 Wissen trifft Sinti in Deutschland, Roma in Rumänien, Gitanes in Frankreich, stöbert in Archiven, interviewt Expert:innen. Die Feature-Reihe macht neugierig auf eine sechs Jahrhunderte alte und gleichzeitig lebendige europäische Kultur, die sich ständig neu erfinden und gegen Diskriminierungen zu Wehr setzen musste.

"Porajmos": Die Verfolgung und Ermordung während des Nationalsozialismus

Das Trauma sitzt tief: Keine einzige deutsche Sinti-Familie blieb zur NS-Zeit von Verfolgung und Ermordung verschont. Allein 20.000 Angehörige starben in Auschwitz. Der Völkermord, "Porajmos" in der Sprache der Roma "Romanes", wurde nach dem Krieg oft verharmlost, Täter blieben unbehelligt, Entschädigungen wurden den Überlebenden verwehrt.

Eine junge Generation mit neuem Selbstbewusstsein

Heute wollen Roma und Sinti ihre Geschichten selbst erzählen. Sie wehren sich gegen verklärende Stereotype wie die "schöne Zigeunerin" oder abwertende wie das "kriminelle Gesindel". Ihre Ausdrucksformen reichen von traditionellem Jazz bis zu Rap, von klassischer Erzählkunst bis zu aktivistischem Theater. Und ausgerechnet in Berlin, von wo in der Nazizeit die Verfolgung der Roma gesteuert wurde, ist eine junge Generation von Künstler:innen herangewachsen, die Tradition und Avantgarde selbstbewusst verbindet.

Die Roma – Europas vergessene Minderheit

