Story-Podcast mit den Geschichten eines Schlagersängers, eines Ganoven und zweier Party-Gastronomen / ab 12. Juni 2025 in der ARD Audiothek

Wer das Wort „Malle“ hört, denkt vielleicht an Party, Alkohol und Schlager. In diesem Podcast geht es allerdings um selbsternannte Könige – Autor und Host Jakob Baumer entdeckt in jedem Kapitel eine neue Facette der Märchen-Insel Mallorca: Könige, Prinzessinnen und sogar Monster. „Based on a True Story – Die Könige von Malle“ steht ab dem 12. Juni in der ARD Audiothek zum Anhören bereit.

Mallorca – die Insel der deutschen Träume

Vor gar nicht allzu langer Zeit, da lebten auf einer Insel vier Könige: einer, der dem Tod so oft entkommen ist, dass er sich für unsterblich gehalten hat. Ein anderer, der Schlagerkönig, der eigentlich nie Schlager singen wollte. Und die zwei „Könige der Nacht“, deren erbitterter Wettstreit die ganze Insel geprägt und beide steinreich gemacht hat. Ihre Geschichten klingen wie aus einem Märchen. Doch das hier ist kein Märchenbuch – und die Insel… die heißt Mallorca.

Wilder als jede Fiktion

Der Story-Podcast erzählt in insgesamt elf Folgen die unglaublichen Geschichten von vier Menschen, die sich zum Königsthron der Insel kämpften: Hasso Schützendorf, der von einer Todeszelle zum mallorquinischen Multimillionär aufgestiegen ist. Jürgen Drews, ein Schlagerkönig, für den Schlager der Alptraum war. Tolo Cursach und Miguel Pascual, zwei Gastro-Könige in einem Machtkampf, der in einem der größten Justizskandale Spaniens endet. Und die bei ihrem Kampf ganz nebenbei den Ballermann verändert haben.

Ein Podcast mit Musik und unglaublichen Geschichten

Mit ihren Exzessen und Intrigen haben die „Könige von Malle“ Mallorca zu dem gemacht, was es heute ist: ein Ort, an dem gleichzeitig Legenden entstehen und Träume platzen können. Autor und Host Jakob Baumer findet heraus, was für ein Mensch man sein muss, um König von Mallorca zu werden. Aber auch, wie es für das Volk dieser Könige ist, wenn ihre Fischerdörfer innerhalb weniger Jahrzehnte zu einer der größten Partymeilen der Welt werden. „Based on a True Story – Die Könige von Malle” ist ein informativer Unterhaltungspodcast des SWR. Ab 12. Juni in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.

