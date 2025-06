Gemeinsame Produktion von SWR und WDR „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ über die Flutkatastrophe 2021 / Sechs Folgen seit 1. Juli 2022 in der ARD Audiothek / Preis für „Beste Recherche“ und Preis für „Bestes Skript / Beste:r Autor:in“

Der gemeinsame Podcast von SWR und WDR „Die Flut – Warum musste Johanna sterben?“ hat den Deutschen Podcast Preis in den Kategorien „Beste Recherche“ und „Bestes Skript / Beste:r Autor:in“ erhalten. Der Deutsche Podcast Preis wurde von führenden Akteur:innen aus der Audiobranche ins Leben gerufen und in diesem Jahr zum vierten Mal verliehen. 2023 wurden insgesamt 999 Podcasts aus ganz Deutschland in sechs Kategorien eingereicht. Die Preisverleihung, veranstaltet von der Radiozentrale und Partner:innen, fand am 6. Juli 2023 im Prince Charles in Berlin statt.