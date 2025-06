Das Hörspiel „Vogel Igel Stachelschwein. Ein Spiel in Weimar Nord“ von Mara May (li.) und Jurate Braginaite (Produktion: MDR 2022) wurde bei den Hörspieltagen in Karlsruhe mit dem Deutschen Hörspielpreis der ARD ausgezeichnet. Der Preis ist mit 5.000 Euro dotiert. © SWR/Uwe Riehm