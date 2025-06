SWR Koproduktion erhält Katholischen Medienpreis

„Der Wahrheit verpflichtet“ / Dokumentarfilm von Patrick Forbes über die Arbeit des russischen Journalisten Dmitri Muratow / Sonderpreis der Jury

„Der Wahrheit verpflichtet“ wird im November mit dem Sonderpreis der Jury des Katholischen Medienpreises ausgezeichnet. Der Film dokumentiert die Arbeit des kremlkritischen Journalisten Dmitri Muratow und seines Teams der unabhängigen Zeitung „Nowaja Gaseta“. Journalist und Filmemacher Patrick Forbes hatte exklusiven Zugang zu den Macher:innen der Zeitung, die sich aufgrund der zunehmend angespannten Situation in Russland vielen Herausforderungen stellen müssen. Der Film ist eine Produktion von Oxford Films in Koproduktion mit Channel 4, Ventana-Film, SWR (Federführung)/BR/rbb in Zusammenarbeit mit ARTE und wurde im September 2023 auf ARTE und im Oktober im Ersten ausgestrahlt.

„Denkmal für einen Verteidiger der Pressefreiheit und der freien Meinungsäußerung“



In der Jurybegründung heißt es: „Der Film ,Der Wahrheit verpflichtet‘ begleitet Patrick Forbes den russischen Journalisten Dmitri Muratow, Mitbegründer und Chefredakteur der kritischen Tageszeitung Nowaja Gaseta. Für seine Berichterstattung werden Muratow und sein Team in Russland verfolgt und bedroht. Seit 2022 ist die Zeitung verboten. Für seinen Kampf um die Wahrung der Meinungs- und Pressefreiheit erhielt Muratow im Jahr 2021 den Friedensnobelpreis. Die Dokumentation ist nicht nur ein Denkmal für einen Verteidiger der Pressefreiheit und der freien Meinungsäußerung. Sie bietet auch einen Einblick in ein Russland, in dem die Freiheit längst einer Diktatur gewichen ist.“

Ein hoher Preis für die Wahrheit

Die Journalist:innen der „Nowaja Gaseta“, eines der wenigen unabhängigen Medien in Russland, schrieben u. a. über den Krieg in Tschetschenien, eine vertuschte Ölpest in der Arktis und die Korruption rund um den Kreml. Bei Ermittlungen für die Zeitung wurden sechs Journalist:innen ermordet. Auch die zunehmend angespannte Situation in Russland erschwerte die Arbeit der „Nowaja Gaseta“ – der Zeitung wurde die Lizenz entzogen, viele Mitarbeiter:innen arbeiten nun im Exil insbesondere an der neuen, digitalen

Version der Zeitung, um der russischen Leserschaft Informationen über den Kriegsverlauf zu bieten und sich der Propaganda des Kreml entgegenzustellen.

Produktion

Buch & Regie: Patrick Forbes; Kamera: Yuri Burak, Nikita Kalachev, Richard Numeroff; Schnitt: Kate Spankie; Ton: Sean O'Neill, Igor Marlot; Musik: Andrew Phillip; Redaktion: Gudrun Hanke-El Ghomri (SWR), Bernd Seidl (SWR), Petra Felber (BR), Martin Kowalczyk (BR), Simone Reuter (rbb); Ko-Produzent: Hans Robert Eisenhauer (Ventana-Film GmbH); Produzentinnenn: Yelena Zagrevskaya, Vanessa Tuson (Oxford Films); Executive Producer: Nicolas Kent. Eine Produktion von Oxford Films in Koproduktion mit Channel 4/Ventana / SWR/BR/rbb in Zusammenarbeit mit ARTE.

