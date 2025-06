Visa Vie zu ihrem neuen Podcast

Visa Vie ist Moderatorin und Autorin aus Berlin. Sie moderiert seit 2013 eine wöchentliche Musiksendung für den RBB-Jugendradiosender FRITZ. Nach über 500 Interviews für das Online-HipHop-Magazin „16bars“ mit Millionen Klicks bei YouTube ist sie zu einer der wichtigsten Frauen im deutschen Rap geworden. 2015 veröffentlichte sie in Eigenregie die Show „Zum Goldenen V“ auf ihrem YouTube-Kanal. In den Jahren 2018 und 2019 erschien exklusiv bei Spotify die fiktionale Crime-Story „Das allerletzte Interview”, die in der deutschen Hip Hop Szene spielt und für die sie mit dem Podcast-Preis als beste Autorin ausgezeichnet wurde.

Im November 2019 moderierte sie das Format „Reflect your Past“, eine Webvideoreihe der Bundeszentrale für politische Bildung. Sie hat das Ziel, jungen Menschen die Wirkungsweisen von Radikalisierungsprozessen anhand gelebter Geschichten näher zu bringen.

Visa Vie ist Botschafterin für den WEISSEN RING und war Teil der Kampagne „Schweigen macht schutzlos“ gegen häusliche Gewalt. Sie wirkte in der mit dem Grimme-Preis ausgezeichneten Kunstausstellung „Männerwelten“ in „15 Minuten Joko & Klaas“ mit. Seit Juli 2021 hat sie ihren eigenen Podcast gemeinsam mit Ines Anioli. True-Crime-Junkie Visa Vie erzählt darin von den absurdesten, bizarrsten und unglaublichsten Kriminalfällen. Comedienne Ines Anioli hört sich das an – und legt den Finger in die Wunde des Wahnsinns.