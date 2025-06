Die Macher:innen zum neuen Podcast

per Mail teilen

Fragen an die Macher:innen Su Holder (Bosepark), Katharina Dufner (Redaktion SWR) und Götz Bolten (Redaktion WDR):

Wie kamt ihr auf die Idee für den Podcast?

Katharina Dufner und Götz Bolten: Es wurde Zeit für einen richtig guten Podcast zu den Krimis am Sonntag. Viele Menschen lieben „Tatort“ und Polizeiruf 110“, immer mehr lieben Podcasts, und alle lieben seriös und ansprechend erzählte Crime-Themen. Was diese Themen angeht, bieten „Tatort“ und „Polizeiruf 110“ unendlich viele Möglichkeiten. Für die Filme wird immer intensiv recherchiert, und die meist gesellschaftlich relevanten Themen interessieren viele Menschen auch über die Community der beiden Reihen hinaus. Wir mussten das nur noch in die richtige Form gießen. Das ist uns mit diesem Konzept, unseren Kolleg:innen Laura Leick und Patrick Scheuermann, den tollen Partner:innen bei Bosepark und dem großartigen Host-Duo gelungen.

Wie lässt sich das Konzept beschreiben?

Su Holder: Visa Vie und Philipp Fleiter sind Crime-Fansund Podcaster:innen. Beide besprechen miteinanderden „Tatort“ oder Polizeiruf 110“ und vertiefen DAS Thema des Films mit Expert:innen im Interview.

Was zeichnet die beiden als Hosts aus?

Su Holder, Katharina Dufner, Götz Bolten: Wir kannten beide und mögen ihre Podcasts, deshalb haben wir die beiden zusammen mit einigen anderen zu einem intensiven Castingverfahren eingeladen, bei dem Visa Vie und Philipp uns alle überzeugt haben. Beide interessieren sich sehr für True Crime und sind Podcast-erfahren – mögen sich darüber hinaus auch persönlich. Philipp ist „Tatort“-Fan, guckt seit Jahren und kennt jedes Team. Visa Vie steigt gerade wieder so richtig ins „Tatort“- und Polizeiruf-Schauen ein. Sie finden oft unterschiedliche Filme gut und diskutieren deswegen auch gerne.

Nach welchen Kriterien werden die Gesprächspartner:innen ausgewählt?

Sie sind Koryphäen auf ihrem Gebiet. Mit hoher Kompetenz und der Fähigkeit, ein möglicherweise komplexes Thema trotzdem einfach zu erklären. Informativ, unterhaltsam und interessant sollen sie sein, vor allem aber sollen sie Geschichten zu erzählen haben.

Gibt es drei Geheimzutaten für einen erfolgreichen Podcast?

Gute Hosts, tolles Thema, gute Hosts!

Welche Ziele habt ihr mit dem Projekt?

Wir wollen Krimi- und Tatort- und Polizeiruf-Fans via Podcast begeistern, neue dazu gewinnen und einfach einen sehr, sehr guten Podcast auf den Markt schmeißen.