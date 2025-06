Wie wichtig ist Menschen in unserem Land die Freiheit, sich politisch zu äußern? Wie hängen Freiheit und Verantwortung miteinander zusammen? Um diese und weitere Fragen geht es am Mittwoch, 6. März, um 19 Uhr in der Frankfurter Paulskirche. Moderator Michel Friedman spricht mit seinen Gästen über das Thema „Wie verhandelbar ist unsere Freiheit?“. Es diskutieren der frühere Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Andreas Voßkuhle, die Vorsitzende des deutschen Ethikrats, Alena Buyx, und der CDU-Bundestagsabgeordnete Armin Laschet. Die Sendung ist ab Donnerstag, 7. März, in der ARD Mediathek und ARD Audiothek abrufbar und am Sonntag, 10. März, um 11:05 Uhr im SWR und im hr-Fernsehen zu sehen.