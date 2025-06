„Demokratieforum Hambacher Schloss: Zu viel Gefühl? Krisen im medialen Diskurs“

SWR Demokratieforum Hambacher Schloss mit Michel Friedman und Gästen am 11. Juni 2024 / Diskussion in Kooperation mit den 8. Südwestdeutschen Medientagen

Wut, Trauer, Angst – oft sind es nicht Argumente, sondern Emotionen, die in Debatten im Vordergrund stehen. Emotionen veranlassen Menschen zum Handeln und fördern Beteiligung. Sie werden aber auch von Populisten gekonnt genutzt, um Stimmung zu machen und Menschen zu manipulieren. Gibt es in politischen und gesellschaftlichen Debatten zu viel Gefühl? Und vor allem: Gilt das auch für die Berichterstattung darüber? Moderator Michel Friedman diskutiert mit der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD), dem Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen und der Journalistin Anna Schneider zum Thema „Zu viel Gefühl? Krisen im medialen Diskurs“ beim SWR Demokratieforum auf dem Hambacher Schloss am Dienstag, 11. Juni 2024. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den 8. Südwestdeutschen Medientagen statt. Das Gespräch wird Freitagnacht, 15. Juni 2024, um 00:15 Uhr im SWR ausgestrahlt und ist anschließend in der ARD Audiothek und in der ARD Mediathek verfügbar.