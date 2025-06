per Mail teilen

Spielfilm von Piotr J. Lewandowski

Ein Film über die Freundschaft zwischen drei gesellschaftlichen Außenseitern, für die Deutschland ihr Zuhause ist und die hier doch wie Unsichtbare leben müssen – und von einer amour fou, die die prekäre Balance ihrer Ersatzfamilie in Gefahr bringt.

Amour fou

Darko ist ein Überlebenskünstler. Seit Jahren schlägt sich der 22-jährige Mazedonier mit seinen besten Freunden Yanoosh und Manolo irgendwie durch, ohne Aufenthaltserlaubnis, immer in Deckung vor der Polizei. Um sich und seine psychisch kranke Mutter über Wasser zu halten, verkauft er alte Autoteile und züchtet Tauben, die er auf Hochzeiten fliegen lässt. Als er bei einer Feier die geheimnisvolle Künstlerin Alina kennenlernt, wirft er sich voller Leidenschaft in eine Affäre mit ihr. Doch die Liebe zu Alina entfernt Darko immer weiter von dem, was ihm bis dahin Halt gegeben hat. Seine gesamte Existenz und die Hoffnung auf ein besseres Leben stehen auf dem Spiel.

Zwischen Realität und Traum

In suggestiven, poetischen Bildern voller Nähe erzählt Piotr J. Lewandowski in seinem zweiten Spielfilm von dem begeisterungsfähigen, energiegeladenen Darko, seinem Lebenshunger und seinen Sehnsüchten. Malik Blumenthal verkörpert den charismatischen Darko, Antje Traue, Karim Günes und Mert Dincer sind an seiner Seite zu sehen. „König der Raben“ ist eine Produktion der Riva Filmproduktion in Koproduktion mit SWR und ARTE. Gefördert von Hessenfilm, MFG Baden-Württemberg und DFFF

„König der Raben“ am Sonntag, 3. Dezember um 22:50 im SWR, ab Freitag, 1. Dezember in der ARD Mediathek.

Besetzung Darko

Malik Blumenthal Alina

Antje Traue Yanoosh

Karim Günes Manolo

Mert Dincer Ramonan

Danuta Stenka Chael

Barbara Philipp Schwarzenegro

Ralph Herforth

Stab Regie

Piotr J. Lewandowski Buch

Piotr J. Lewandowski

Denise Langenhan

Finn-Ole Heinrich

Dan Olteanu

Carsten Strauch Kamera

Jan Prahl Schnitt

Dan Olteanu

Monika Schindler

Piotr J. Lewandowski Musik

Lenny Mockridge Szenenbild

Patricia Walczak Kostüm

Itamar Zechoval Produzenten

Michael Eckelt

Johannes Jancke

Dome Karukoski Redaktion

Stefanie Groß, SWR

Birgit Kämper, ARTE Deutschland 2020, 105 Minuten Kinostart im Verleih von Salzgeber August 2021 Eine Produktion der Riva Filmproduktion in Koproduktion mit SWR und ARTE. Gefördert von Hessenfilm, MFG Baden-Württemberg und DFFF

Piotr J. Lewandowski