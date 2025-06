Jeder Mensch möchte das Gefühl haben, genau da, wo er ist, richtig und akzeptiert zu sein. Das englische Wort „belonging“ beschreibt diese Empfindung für mich sehr schön. Darum geht es für mich im Kern in „Homeshopper’s Paradise“.

Wie gehe ich damit um, mich nicht angenommen zu fühlen und als „fremd“ wahrgenommen zu werden? Kämpfe ich gegen Stereotype an oder halte ich die Füße still und passe mich an? Muss ich meine Wurzeln gar verleugnen, um in Deutschland akzeptiert zu werden? Wenn ja, was setze ich aufs Spiel, wenn ich mich verbiege und anpasse? Wo bleibt die eigene Persönlichkeit, wenn ich mich hinter fremdbestimmten, vorgegebenen Rollen verstecke? Fake oder Wirklichkeit? Fremd- oder Selbstbild? Wo verorte ich mich als Schwarzer Mensch, als Punk, als Frau? Diesen Fragen wollte ich in „Homeshopper’s Paradise“ nachgehen, indem zwei diametral entgegengesetzte Welten und zwei Generationen aufeinanderprallen.

Wahrscheinlich ist „Homeshopper’s Paradise“ eine Art Versuch, meine persönlichen skurrilen Erlebnisse als Bildregisseurin bei Teleshoppingsendern zu verarbeiten.

Vor allem aber ist der Film der Versuch, mich selbst, andere Afrodeutsche und alle, die sich ähnlich fühlen, mit ihrer Identität zu versöhnen, denn auch wenn wir anders als der Durchschnitt aussehen, sind wir gut – so wie wir sind.