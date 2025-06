per Mail teilen

Mit der Staffel 2025 feiert „Debüt im Dritten“ den 40. Geburtstag der renommierten SWR Reihe für den fiktionalen Nachwuchs.

Leidenschaftlicher Einsatz für den Anfang: „Debüt im Dritten“ ist seit 40 Jahren Startrampe für zahlreiche Filmemacherkarrieren. Immer wieder erneuert haben sich in dieser Zeitspanne die Themen, Erzählweisen, Stile der Debütfilme. Beständig geblieben ist dabei der Wesenskern der traditionsreichsten Nachwuchsreihe innerhalb der ARD: junge Regisseur:innen und Autor:innen dabei zu unterstützen, ihre filmische Handschrift auszuprägen, außergewöhnliche Geschichten und Ausdrucksweisen zu fördern, nicht locker zu lassen beim Aufspüren von Talenten. 2024 wurde der hartnäckige Einsatz der Redaktion für den Filmnachwuchs mit dem Ehrenpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste gewürdigt.

Aufregende Staffel im Jubiläumsjahr

Fünf erste oder zweite Spielfilme finden sich in der Staffel 2025 von „Debüt im Dritten“. Es sind sehr unterschiedliche Kinokoproduktionen von Filmer:innen mit unterschiedlichen Hintergründen, alle mit großer Leidenschaft für ihre Geschichten erzählt.

Vena

Ganz nah an ihrer Protagonistin erzählt Chiara Fleischhacker in ihrem ersten Langfilm von Jenny, die mit ihrem zweiten Kind schwanger ist und wie ihr Freund Bolle süchtig nach Crystal Meth. Als sie noch vor der Geburt eine Haftstrafe antreten soll, versucht Jenny, sich aus ihren Abhängigkeiten zu befreien und mit Unterstützung der Hebamme Marla Verantwortung für ihr Ungeborenes und ihr zukünftiges Leben zu übernehmen.

Elaha

Im Debütfilm „Elaha“ von Milena Aboyan steht eine junge Frau im Mittelpunkt, die ihre Familie und Traditionen liebt, ohne deren Regeln unhinterfragt zu akzeptieren. Die 22-jährige Elaha, gespielt von Bayan Layla, ist verlobt. Als die Hochzeit näher rückt, wird sie immer mehr mit den Erwartungen ihres Umfelds konfrontiert. Zwischen bedingungsloser Liebe zu ihrer Familie und dem Wunsch nach einem selbstbestimmten Leben hin- und hergerissen, muss sie eine schwerwiegende Entscheidung treffen.

Rohbau

Einer der illegalen albanischen Arbeiter, die Bauleiter Lutz nachts heimlich auf seiner Baustelle beschäftigt, stirbt bei einem Arbeitsunfall. Weil das nicht ans Licht kommen darf, lässt Lutz die Leiche verschwinden. Als die 14-jährige Irsa auftaucht und nach ihrem Vater sucht, verschweigt er ihr die Wahrheit. Um sie von seiner Baustelle fernzuhalten, entscheidet er sich, sie wegzubringen. Auf ihrer gemeinsamen Reise entwickelt sich zwischen den beiden Verlorenen eine Verbindung, geprägt von Nähe und Distanz, Schuld und Verantwortung.Regisseur Tuna Kaptan arbeitete für sein Langfilmdebüt mit Drehbuchautorin Fentje Hanke zusammen.

Jenseits der blauen Grenze

Hanna gibt ihren großen Traum vom Leistungsschwimmen in der DDR auf und flieht mit ihrem besten Freund Andreas, der ins Visier der Staatsmacht geraten ist, im Sommer 1989 über die Ostsee. 50 Kilometer Wasser trennen sie von der Freiheit. Und nur eine dünne, verbindende Schnur um ihr Handgelenk rettet sie vor der absoluten Einsamkeit. Der Debütfilm von Sarah Neumann erzählt von lebensverändernden Entscheidungen und der Kraft der Freundschaft, basierend auf dem Roman von Dorit Linke.

Alles in bester Ordnung (WDR/SWR/ARTE)

Fynn ist Minimalist, der mit nur 100 Dingen durch die Welt gehen will. Er trifft auf seine Nachbarin Marlen, die leidenschaftlich sammelt, nichts wegwerfen kann und ihre Wohnung mit unendlich vielen Gegenständen zugestellt hat. Die Versuche, den anderen von der jeweiligen Lebensphilosophie zu überzeugen, bleiben fruchtlos. Aber als Vermieterbesuch droht, versucht Fynn der bedrohten Marlen zu helfen. Die Komödie „Alles in bester Ordnung“ ist das Langfilmdebüt als Regisseurin von Natja Brunkhorst, in den Hauptrollen Corinna Harfouch und Daniel Sträßer.

„Debüt im Dritten“

Herbst 2025 im SWR und in der ARD Mediathek



Klassiker aus 40 Jahren Debüt im Dritten

Auflaufend auf die Jubiläumsstaffel 2025 präsentiert Debüt im Dritten im SWR und in der ARD Mediathek erste und zweite Filme aus früheren Staffeln der Nachwuchsreihe. Jeden Monat gibt es ein Wiedersehen mit einem Debütfilm, jeweils am letzten Samstag, um 23:00 Uhr im SWR sowie in der ARD Mediathek.

„Freier Fall “, von Regisseur und Autor Stephan Lacant sowie Autor Karsten Dahlem (23.2.)

Konzentriert und emotional erzählt „Freier Fall“ von einem jungen Polizisten, dessen geordnete Welt mit Freundin, ungeborenem Kind und Doppelhaushälfte aus den Fugen gerät, als er sich in einen Kollegen verliebt. Mit Hanno Koffler und Max Riemelt.

„Abseitsfalle “ von Regisseur Stefan Hering und Autorin Beatrice Meier (29.3.)

Die Working-Class-Komödie erzählt mit Humor und Ernst vom Versuch, im Kampf um ein Waschmaschinenwerk Teamgeist und Würde zu bewahren. Dabei gerät eine Sachbearbeiterin zwischen die Fronten von Management und Kollegenschaft, zwischen zwei Männer und damit auch zwischen Aufstiegswillen und Solidarität. Mit Bernadette Heerwagen, Sebastian Ströbel und Christoph Bach.



„Schuld sind immer die anderen“ von Regisseur Lars-Gunnar Lotz und Autorin Anna Maria Praßler (25.4.)

In einer Einrichtung des offenen Strafvollzugs treffen ein junger Täter und sein früheres Opfer aufeinander. Es entspinnt sich ein intensives Drama um das Bewusstsein von Schuld, um Anerkennung und die Überforderung, die aus dem Ideal von Vergebung erwächst. Mit Edin Hasanovic und Julia Brendler.

„Renn, wenn du kannst“ von Dietrich Brüggemann (30.5.)

Robert Gwisdek als querschnittsgelähmter Zyniker und Jacob Matschenz als unerschrockener Zivi verlieben sich in dieselbe Frau, gespielt von Anna Brüggemann. Freundschaft und Begehren, Körperlichkeit und Träume, Realfilm und Animation treffen mit trockenen Dialogen in Herz und Verstand.

„Der Albaner“ von Johannes Naber (27.6.)

„Der Albaner" erzählt von Arben (Nik Xhelilaj), der sich vom ärmsten Land Europas in das reichste aufmacht. Arben braucht Geld, um seine große Liebe Etleva (Xhejlane Terbunja) zu heiraten. Aber das gelobte Land hat seine eigenen Gesetze. Nur wer keine Skrupel kennt, setzt sich hier durch. Arben riskiert alles, um seinen Traum vom Leben mit Etleva zu erfüllen.

„Alpha 0.7 – Der Feind in dir“ von Marc Rensing (25.7.)

Die Serie ist Teil eines 360°-Projekts, mit dem Debüt im Dritten 2010 Fernseh-Neuland betrat. Fernsehserie, Hörfunkserie sowie Erzählstränge im Netz ergänzten einander zu einem Gesamtprojekt, dessen Elemente auch selbstständig funktionieren. Die spannende Thrillerserie spielt in der nahen Zukunft, in der die Figuren versuchen, im gesellschaftlichen Konflikt zwischen Sicherheitsbedürfnis und dem Recht auf Selbstbestimmung ihre Freiheit zu sichern.

„Es kommt der Tag“ von Susanne Schneider (29.8.)

Intensives Drama um Schuld und Verantwortung vor dem Hintergrund des politisch motivierten Terrorismus. Katharina Schüttler und Iris Berben ringen als Tochter und Mutter um gegenseitiges Verständnis: Wie gelingt es zu verzeihen, wenn die Mutter das Leben im Untergrund über die Familie stellt?

„Emmas Glück“ von Sven Taddicken (26.9.)

Komisches und Tragisches, Poesie und Skurrilität sind eng miteinander verwoben, wenn Bäuerin Emma und Krebspatient Max (Jördis Triebel und Jürgen Vogel) aufeinanderprallen und es um Liebe, Schweine und den Tod geht.

„Mein unbekannter Ehemann“ von Andreas Dresen (31.10.)

In einer Kurstadt im tiefen Westen lässt Britta sich auf eine Ehe mit Farouk ein, um ihn vor der Abschiebung zu bewahren. Da die beiden auch zusammen leben müssen, hat die Ehe mehr Auswirkungen auf Brittas Leben, als sie sich je hätte vorstellen können.

„Silberdisteln“ von Udo Wachtveitl (28.11.)

Schwarze Komödie im Altenheim, in der Harald Juhnke, Heinz Schubert und Rosemarie Fendel samt Dieter Hildebrandt einen sehr verrückten Plan aushecken, um gegen einen übergriffigen Pfleger aufzubegehren.

„Das erste Mal“ von Connie Walther (5.12.)

Coming-of-age-Drama mit Lavinia Wilson, die als Teenager Fili überzeugt ist, Johnny Depp sei der Mann ihres Lebens. Weil Depp erfahrene Frauen schätzt, macht sie sich entschlossen auf die Suche dem richtigen Mann für ihr „erstes Mal“.

